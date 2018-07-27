"Dünyada her yıl 20 milyon kişiye Hepatit E virüsü bulaşıyor"

İSTANBUL, ()-HEPATİT E virüsünün dünyada yaklaşık her yıl 20 milyon insana bulaştığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden Uzm. Dr. Selda Aydın, "Toplam 3 milyon kişi de ise bu hastalık belirtileri ortaya çıkıyor ve 55 bin kişiye yakın hasta maalesef kaybediliyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından “Dünya Hepatit Günü” olarak belirlenen 28 Temmuz’da, kamuoyunun dikkati hepatit hastalıklarına çekiliyor. Günün anlam ve önemine dair Hepatit ve aşılama hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Selda Aydın; “Karaciğer hücrelerinin mikroorganizmalar tarafından işgal edilmesine ve hücrelerin bundan zarar görmesine yol açan Hepatit virüsünden korunmanın en etkili yöntemi aşıdır. Hepatit olduğunu bilmeyen sayısız insan var. Bu yüzden farkındalığımızı yükselterek çevremizi de yönlendirerek hepatit testi ve aşıyı vakit kaybetmeden mutlaka yaptırmalıyız” diye konuştu.

“HEPATİT B” EN SIK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GÖRÜLÜYOR"

Ülkemiz genelinde akut Hepatit B bildiriminin en yüksek 20- 44 yaşları arasında seyrettiğini dile getiren Uzm. Dr. Selda Aydın “Hepatit B Güneydoğu Anadolu bölgemizde diğer bölgelere oranla daha sık görülür. Hepatit A açısından ise ülkemiz orta riskli coğrafi bir bölgedir” dedi.

"AŞILAMA HAYAT KURTARIYOR"

Aşılamanın hayat kurtardığının altını çizen Uzm. Dr. Selda Aydın şunları söyledi:

“Hepatit çeşitlerinden E virüsü, vücuda kirli gıda ve sularla ağız yoluyla alınır. Karaciğere ulaşınca hepatosit denilen karaciğer hücrelerinde çoğalmaya başlar ve organ hasarına sebep olur. Hepatit’in sık görülen diğer çeşidi olan B ise kan yoluyla, cinsel temasla ve enfekte anneden bebeğe gebelik ve doğum esnasında bulaşabilir. Çocukluk çağı aşı takviminde Hepatit A ve B aşılarının yer alması Sağlık Bakanlığı'nın önemli uygulamalarındandır. O yüzden çocukluk çağı aşı takvimine ebeveynler tarafından uyulması önemli. Bu aşılar zaten aile hekimleri kontrolünde ücretsiz olarak yapılıyor. Hepatit B aşısı ücretsiz olup aile hekimleri tarafından isteyen erişkin bireylere yapılıyor. Aşılanmak isteyen her birey herhangi bir özel sağlık sektöründe Hepatit A ve B aşılarını cüzi ücretlerde, kampanya kapsamlarında yaptırabilirler. Çocuklarda bebek doğar doğmaz, 1. ay ve 6.ayda 3 doz Hepatit B aşısı yapılır, 18. ve 24.ayda 2 doz Hepatit A aşısı yapılır.”

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