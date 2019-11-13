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Dünyaca ünlü bilim insanları kanser için buluşacak

Türk Bilim İnsanları, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen 'Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'nde bir araya gelecek. Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından...

SAĞLIK 13.11.2019, 16:09
Dünyaca ünlü bilim insanları kanser için buluşacak
Türk Bilim İnsanları, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da Prof. Dr. Mustafa Samur anısına düzenlenen 'Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'nde bir araya gelecek. Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından düzenlenen kongre, kanser alanında sıra dışı çalışmalara imza atmış Türk bilim insanları ile genç kanser araştırmacılarını buluşturacak.

Yaşamını 11 yıl önce genç yaşta kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Samur’un adını yaptıkları çalışmalarla yaşatmaya çalışan meslektaşları, adına düzenledikleri kongre ile bilim seferberliğinin de startını veriyor. 150’ye yakın akademisyenin görev aldığı, 500’e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısının katıldığı kongreye Antalyalı iş insanları da destek veriyor.

KONGREDE NELER KONUŞULACAK?

Toplumu yakından ilgilendiren konulardan ‘Yaşlılık Kanser İlişkisi’ni, bu alanda önemli çalışmalar yapmış ABD South Carolina Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Besim Öğretmen, ‘Mikrobiyata Kanser İlişkisi’ni ABD Cold Spring Harbor Labaratuvar’ndan katılan ve Nature ve Science gibi önemli dergilerde yayınları bulunan Semir Beyaz, ‘Kanser Tedavisinde Mini Robotlar’ı Almanya Max Planc Enstitüsü’nden Dr. Metin Sitti, ‘Kanser Alanında Girişimsel Radyolojide Yenilikler’i ABD Mayo Klinik Girişimsel Radyoloji Şefi Rahmi Öklü, ‘Radyoterapi Teknolojisinde Yenilikler’i İsviçre Cheu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özşahin, ‘Kanser Tedavisinde Doğurganlığın Korunması’ ve bu alana çok sayıda çalışması ile yön veren ABD Yale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kutluk Oktay anlatacak. Kongrede ilgi çekici popüler konuların yanı sıra son 10 100’ün üzerinde bilim insanı tarafınca anlatılacak ve tartışılacak. Kanser alanında ulusal ve uluslararası bilimsel arenada söz sahibi çok sayıda başarılı kanser araştırmacıları gençlere, ‘Siz de Başarabilirsiniz’, iş insanlarına ve topluma ‘Sizlerin Desteği İle Hep Birlikte Başarabiliriz’ mesajı verecek.

BİLİMSEL PROJELER YARIŞACAK

Kongrede düzenlenen ‘Destek Ödüllü Proje’ yarışmasına, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından 103 proje başvuruda bulundu. Kabul edilen projeler 8 hakem tarafınca değerlendirildi ve finale 15 proje kaldı. Finalde seçilen 3 projeye, Antalyalı iş insanlarınca bağışlanan 500 bin lira proje destek ödülü de jüri tarafınca uygun bulunan miktarlarda dağıtılacak. Kongrede yarışmak üzere 77 makale ve 85 sözel bildiri kabul edildi. Son 10 yılda yayınlanan en iyi 4 araştırma makalesine ve 6 kategoride yapılacak sözel bildirilere de ödüller verilecek. En iyi makale ve sözel bildiri yarışmalarında toplam 75 bin lira dağıtılacak.

BİLİME DEVLET DESTEĞİ 

Yurt dışında Türkiye’yi kanser ve kanser teknolojileri alanında temsil eden, sıra dışı başarılara imza atmış 15 bilim insanı davet edildiği kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da destek verdi. Bakan Çavuşoğlu ise bir siyasetçinin kanserli hasta yakını olma deneyimini’ anlatacak. Kongreye Antalya Valiliği, Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, İnterdsipliner Onkoloji Derneği, Baş Boyun Kanserleri Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı Belediyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Tabip Odası, Antalya Ticaret Odası, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve iş insanlarının yer aldığı Salı Grubu destek veriyor.

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