Dünya Kalp Günü'nde Kalbe Dokunan Sohbet

Dünya kalp gününde Suzan Kardeş kalbine nasıl baktığını anlattı ve kalbi başta olmak üzere tüm organlarını vefatından sonra bağışladığını açıkladı.

Balkan müziğinin sevilen ismi ünlü sarkıcı, oyuncu ve makyaj sanatçısı SUZAN KARDEŞ

Dünya Kalp Günü dolayısıyla düzenlenen KALBE DOKUNAN SOHBET isimli canlı yayında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi instagram sayfasına konuk oldu.

Seksenler dizisindeki FATO ANNE karakteriyle de kalplere dokunan rolünde evlerimize konuk olan ünlü isim, ailesindeki erkeklerde genetik olarak bir kalp hastalığı olduğu için pek çoğunu erken yaşta kaybettiğini ama abisinin erken teşhis ile hayata tutunarak sağlıkla hayatına devam ettiğini söyledi.

Yılda bir defa kalp kontrolü yaptırdığını, düzenli spor yapamasa da mutlaka yürüyüş yaptığını ve hamur işi ağırlıklı balkan yemeklerini eskiye göre sınırlı tüketerek kalbini koruduğunu sözlerine ekleyen Suzan Kardeş, yıllar önce başta kalbi olmak üzere tüm organlarını da bağışladığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye de yaşanan Covid salgını süresince Türk Hekimlerinin ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakar çalışmaya canı yürekten teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Suzan Kardeş, bu süreçte işsiz kalan ve para sıkıntısı yaşatan sanat camiasının emektarlarına da moral mesajları verdi.

Yeni başlayacak olan büyük bir müzikal için çalışma hazırlıklarına da başladıklarının müjdesini veren ünlü sanatçı, sağlıklı günlerde seyircisi ile buluşmak ve kalplere dokunmak için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi