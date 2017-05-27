Dr. Kasapoğlu: Yemekler yavaş yenmeli ve iyi çiğnenmeli

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, () - SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ramazan'da yemeklerin yavaş yenmesi ve iyi çiğnenmesi uyarasında bulunarak, "Çorbayla oruç açıldıktan sonra 15-20 dakika ara verilip daha sonra ana yemeğe geçilmelidir. Çok yağlı ve ağır yemekler tercih edilmemelidir" dedi.

Samsun İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ramazan ayı içerisinde iftar ve sahurda beslenmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İftarlarda uzun süre aç kalan mideyi hızlı bir şekilde doldurulmaması gerektiğini belirten Kasapoğlu, "Oruç açıldığı zaman yemekler yavaş yenmeli ve iyi çiğnenmelidir. Çorbayla oruç açıldıktan sonra 15-20 dakika ara verilip daha sonra ana yemeğe geçilmelidir. Çok yağlı ve ağır yemekler tercih edilmemelidir" dedi.

Ramazan ayında sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları gibi sık sık tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dr.Kasapoğlu, "İftardan 1 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Gün boyunca alınamayan besin öğesi ihtiyaçlarını karşılamak için öğün sayısını arttırılmalı ve mutlaka ama mutlaka sahura kalkılmalıdır. İftarla sahur arasında ara ara su tüketilmelidir. Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenmesi gereken yemekler hakkında da önerilerde bulunan Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Ramazan ayında öğünler, sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1 ile 1,5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler yani beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi tercih edin" diye konuştu.

Tatlıların iftardan 2 ile 2.5 saat sonra yenmesi gerektiğini anlatan Dr.Kasapoğlu, "Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar yani Osmanlı tatlıları olan sütlaç, güllaç, muhallebi gibi veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak da oluşabilecek kabızlığı önlemek için ise kepekli tahıllar, sebzeler ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir" dedi.

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