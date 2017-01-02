Dr. Kasapoğlu: Tüberkülozu bitirme dönemi başladı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 70'inci Verem Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, tüberkülozu durdurma döneminin bittiği, bitirme döneminin başladığını belirterek, Türkiye'de son on yılda istikrarlı bir şekilde hasta sayısının azaldığını söyledi.

Samsun İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 70'inci Verem Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Tüberkülozun tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Kasapoğlu, "Binlerce yıldır var olduğu bilinen bu mikrop, hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşabilir. Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle insanların kalabalık olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Bir bulaştırıcı hastanın yılda ortalama 10 kişiyi enfekte ettiği kabul edilmektedir" dedi.

Tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ve hastalara Verem Savaşı Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtıldığını dile getiren Dr. Mustafa Kasapoğlu, "2015 yılında dünyada tahmini 10.5 milyon yeni vaka ortaya çıkmış, 1.4 milyon kişi bu hastalıktan ölmüştür. 2000 ile 2015 yılları arasında tüberküloz ölümlerinin sayısı yüzde 22 azaldıysa da 2015'te tüberküloz dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. Artık 'Stop TB Strateji' yerine 'End TB Strateji' kullanılmaktadır. Yani tüberkülozu durdurma dönemi bitmiş, bitirme dönemi başlamıştır. Ülkemizde, son on yılda istikrarlı bir şekilde hasta sayımız azalmış, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre artık eliminasyon fazına girilmiştir. Bu başarıda, yüksek olgu bulma hızı ve tedavi başarı oranları, temaslı muayenesi ve koruyucu tedavi uygulamaları ile Verem Savaşı Dispanserlerinin rolü büyüktür. Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılı raporlarına göre 2015 yılı için ülkemizde toplam olgu sayısı 12 bin 772, toplam olgu hızı yüz binde 16.2 dir" şeklinde konuştu.

Dr. Kasapoğlu, Samsun'da Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile Samsun merkezde olmak üzere üç dispanser bulunduğunu söyleyerek, "Hastalara belli periyotlarla ev ziyaretleri, gıda ve maddi destek sağlanmaktadır. Yardıma ihtiyaç duyan Tüberküloz hastalarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Verem Savaş Derneği tarafından yardım sağlanmaktadır" diye konuştu.



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