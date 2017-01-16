Dr. Kasapoğlu : Kalabalık ortamda bulunanlar enfeksiyon riski altında

SAMSUN, () - SAMSUN Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, son günlerde artan üst solunum yolu enfeksiyonuyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar, öksürük ve hapşırma sonucu virüslerin çevreye saçılması ile yayılır. Bu nedenle okul, iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunan kimseler özellikle risk altındadır" dedi.

Kış aylarında havaların soğuması ile birlikte solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü ifade eden Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu şu uyarılarda bulundu:

"Okullar, kalabalık işyerleri ve ofisler, fabrikalar, bakımevleri gibi yerler, hastalığın kolayca yayıldığı ortamlardır. Virüslerin yol açtığı bu enfeksiyonlar, öksürük ve hapşırma sonucu içerisinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılması ile yayılır. Bu damlacıklar birkaç saat boyunca havada kalabilir ve insanlara hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle okul, iş yeri gibi kalabalık ortamlarda bulunan kimseler özellikle risk altındadır."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Birçok bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yolunun kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi olduğunu vurgulayan Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, özelikle ellerin bol su ve sabun ile yıkanması gerektiğini, bununla birlikte sık temas edilen kapı- pencere kolları, telefon ve çalışma masası gibi yüzeylerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini dile getirdi. Hasta olan kişilere çok yaklaşmamak, temas etmemek, havlu ve bardak gibi eşyaları ortak kullanmamanın önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kasapoğlu, "Bağışıklık sisteminizin zayıflamaması için düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermek gereklidir" dedi.



FOTOĞRAFLI