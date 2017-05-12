Dr. Aykut Özpür: Burunda küçük değişiklikler fark yaratabilir

İSTANBUL, () ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aykut Özpür, Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini ve yüzün tam ortasında yer alması nedeniyle de en önemli estetik operasyonlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

"BURUNDA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARK YARATABİLİR"

Burunda yapılan küçük milimetrik değişikliklerin bile estetik açıdan büyük farklar yarattığını belirten Dr. Özpür şunları söyledi:

"Burun ameliyatında doğal sonuçlara ulaşmak için burnun bağ dokusunun, kaslarının, derisinin korunması gerekiyor. Bu yüzden kapalı teknikle kemik ve kıkırdak zarları altından ameliyatlar tercih ediliyor. Bu teknik hastalara ameliyat sonrası dönemde çok daha fazla konfor sağlıyor. Bağ dokuları korunduğu için burun ameliyat sonrası öncesinde olduğu gibi yumuşak ve hareketli oluyor. Eskisi gibi yüzün mimik hareketlerine katılıyor ve deride travmatik değişiklikler görülmüyor. Kapalı zar altı teknik burun derisini kaldırmadan yapıldığından milimetrik değişiklikleri hemen görme şansı vererek sonuca daha fazla hakim olmayı sağlıyor."

İKİ TÜR KAPALI AMELİYAT TEKNİĞİ VAR

Her kapalı teknik burun estetiğinin aynı olmadığını belirten Dr. Özpür, bunun iki farklı yöntemi olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

"Bu ameliyata kapalı isminin verilmesinin nedeni ameliyatın dışarıdan görünen derinin kesilip kaldırılmadan burun delikleri içinden yapılmasıdır. Kapalı burun estetik ameliyatının temelde iki tipi vardır. Birincisi burun ucu kıkırdaklarını dışarı çıkarmadan, görmeden içeride şekillendiren ameliyat. İkincisi burun kıkırdaklarının burun delikleri içinden doğurtulduğu kıkırdakların görülerek yapıldığı ameliyat."

BAZI TEKNİKLERDE MORLUK DAHA AZ OLABİLİR

Kapalı zar altı tekniğinden de söz eden Dr. Özpür, bu teknikte kemik zarının kemik üzerindeki dokudan ayrıldığını ve kan damarları zedelenmediği için morlukların oluştuğunu belirtti ve "Hiç morluk olmuyor demek yanlış olur çünkü kemik zarı çok ince bir yapıdır. Bu zarda küçük yırtıklar olursa minimal morluklar oluşabilir. Ameliyatta ne kadar özenli ve kibar davranılırsa ödem, morluk o kadar az olacaktır" dedi.

NEFES ALMA PROBLEMLERİ DE GİDERİLİYOR

Hastaların en çok merak ettiği sorunun ameliyatlarda burnun kırılıp kırılmadığı olduğunu söyleyen Dr. Özpür, "Kemerli olsun olmasın estetik burun ameliyatlarının çoğunda kemik yapıların şeklini değiştirmek gerekiyor. Kemikleri şekillendirmek için mikro kemik şekillendirme sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler travmayı azaltıyor, şekillendirmeyi daha milimetrik yapabilme imkanı sağlıyor" diye konuştu.

Kapalı teknikle nefes problemi yaratan tüm deformitelerin de düzeltildiğini söyleyen Dr. Özpür,

"Burun ameliyatında estetik ve fonksiyon iç içe geçmiştir. Kapalı zar altı teknikte burnu genişleten kaslar korunur, nefes yolunu açık tutacak kıkırdak açıları ayarlanır, burun içi eğrilikler düzeltilir, burun etleri küçül-tülerek daha rahat nefes alma sağlanır" dedi.

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