Down sendromuna 21 dakikalık farkındalık

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde down sendromlu çocuklar, farkındalık için Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın makamına 21 dakika boyunca oturdu.

Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı Neşe Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Topluluk, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı'yı makamında ziyaret etti. Grupla gelen down sendromlu çocuklar, 21 dakika başkanın koltuğuna oturdu. Bu sırada Başkan Hızlı da gün için özel tasarlanan tişörtü giydi. Dernek Başkanı Çalışkan, "21 Mart Çarşamba günü Dünya Down Sendromu Günü öncesi farkındalık yaratmak adına ilk olarak Belediye Başkanımız Salih Hızlı'yı makamında ziyaret ettik. Burada ziyarete katılan her özel çocuğumuz 21 dakika boyunca dilek, istek ve arzularını başkana ilettiler. Teşekkür ederiz Başkanımız Salih Hızlı da özel tasarladığımız '21 Mart - Down Sendromu Akhisar Farkında Ya Siz'" yazılı tişörtümüzü 21 dakika üzerine giydi. Bizleri kabul eden tüm protokol üyelerine de bu farkındalığa ortak etmek istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hızlı ise "Biz farkındayız. Dileğim herkes bunun farkına varır" dedi.



FOTOĞRAFLI