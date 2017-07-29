Donanımlı odyometristlerle sağlıkta nitelik daha da artacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, uygulama odaklı eğitim modeliyle yetiştirdiği odyometristlerle sağlık alanında niteliği artırmayı hedefliyor.



Odyometri, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek, tanıalması, tedavi edilmesi, bebeklerde erken tanı, işitme kaybı saptanırsa erkendönemde cihazlama, denge bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavisi, kulakburun boğaz hastalıkları kliniklerine odyometrik destek verilmesi, sözü edilenbireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılmasını sağlayan birsağlık hizmeti alanı. Özellikle son yıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindekikalite ve akreditasyon, hastane sayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibineduyulan ihtiyacı da artırırken, odyometristlere de olan ihtiyaçta bir artış sözkonusu. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve TekniklerBölümü’nde uygulamalı eğitim sunularak, en donanımlı odyometristleryetiştiriliyor.



İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetlerve Teknikler Bölümü Odyometri Program Başkanı Öğr. Gör. Gülçin Gümüş, sonyıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindeki kalite ve akreditasyon, hastanesayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibine duyulan ihtiyacı da artırdığınaişaret ediyor.



NİTELİKLİ SAĞLIKHİZMETİ



En son teknoloji ile hazırlanmış laboratuvarlardauygulama eğitimleri gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi’nin donanımlıodyometristlerle piyasaya sağlık hizmeti elemanı yetiştirdiğine işaret edenÖğr. Gör. Gümüş, odyometri teknisyenlerinin sağlıkta önemli bir ihtiyacıgidereceğine vurgu yaparken, sağlık sektöründe önemli bir atılımın olduğuTürkiye’de yetişen yeni sağlık hizmeti personelinin sağlıkta niteliği daha daartıracağına dikkat çekiyor.



İstanbul Aydın Üniversitesi, bilimsel ve teknolojikgelişmeleri yakından izleyerek, konusundaki yetkinliğini üst düzeyde tutaneğitim ve öğretim kadrosu ile; öğrencilerine üst düzeyde branş eğitimi vermek,günün teknolojisini kullanan aygıtlarla öğrenme ve çalışma ortamı yaratmak, buyolla hem teorik, hem de uygulama açısından donanımlı, sektörüngereksinimlerini sağlayacak yeterlilikte odyometri teknisyenleri yetiştirmeyiamaçlıyor. Öğr. Gör. Gümüş, bilimsel yönden iyi donatılmış, uygulama yönündeniyi eğitilmiş, güvenilir odyometrik tetkikler yapan ve bunu yaparken hastanıntıbbi danışmanları olan hekimlerle işbirliğini koruyan, insana ve etikkurallara saygılı, gelişmeleri yakından izlemeye hevesli odyometristleryetiştirmeye odaklandıklarına vurgu yapıyor.



Öğr. Gör. Gümüş, Odyometri Programı’na girmek isteyen öğrencilerin, insansağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını vehastaya karşı titiz ve sabırlı bir yaklaşım içinde olmalarının gerektiğinibilmelerinin önemine dikkat çekiyor: “Hasta ilişkileri özel nitelik taşımaktaolup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji yeni ve hızlailerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin meslekiperformanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir”diyor.



YIL BOYUNCA TEORİVE UYGULAMA EĞİTİMLERİ



İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Programı’ndabirinci yıl fizik ve akustik fizik, temel odyoloji, gelişim psikolojisi,anatomi ve fizyoloji, işitme ve konuşma anatomisi gibi temel dersler; ikinciyıl ise kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odyometrik cihazlarile ilgili mesleki dersler veriliyor. Ayrıca öğrencilere akademik eğitim yılıboyunca kulak burun boğaz-odyoloji kliniklerinde ve ileri teknoloji cihazlarladonatılmış Odyoloji Laboratuvarı’nda, Pürton Odyolojik Test Yöntemleri, Objekti Odyolojik Test Yöntemleri,Odyometrik Konfigürasyon Oluşturma ve Yorumlama, Kulak Kalıbı Çalışmaları,İşitme Cihazı Uygulama, Uyum ve Yararlanım Çalışmaları, Çocuk OdyometrisiUygulamaları ve Vestibüler Sistem Test Yöntemlerini uygulama ve yorumlama gibieğitimler de veriliyor.



SAĞLIKTA GENİŞKARİYER OLANAKLARI



Yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olan Odyoloji Programı’nı seçecekadayların mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin yüksek düzeydeolması gerektiğini belirten Öğr. Gör. Gülçin Gümüş, programın sunduğu kariyerolanaklarını da şöyle ifade ediyor: “Mezunlar odyoloji uzmanı veya kulak burunboğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde resmi veya özelhastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Denge sistemi ile ilgilivestibüler testleri uygulayabilirler. İşitme Engelliler Okulları ve benzerkuruluşlarda çalışabilirler. Doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklere işitmetesti uygulayabilirler, okullarda işitme tarama testleri yapabilirler. Ayrıcaişitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Günümüzde giderek sayısı artan‘Gürültülü İşyerlerinde Korunma’ programı dâhilinde, fabrikalarda danışmanolarak ve ortam sesini ölçen firmalarda çalışabilirler. Hastane ve kliniklereodyometrik cihaz kuran ve kontrol eden firmalarda ‘Odyemetri Teknisyeni’ veya ‘Odyometrist’olarak çalışabilirler.”



YÜKSELME FIRSATI



Gümüş, öğrencilerin odyometri ile ilgili bilgilerin yanısıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de almalarının, zaman içindebaşarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üstkademelere de yükselebilmelerine fırsat tanıdığına vurgu yapıyor. İkinciöğretim imkanı da bulunan iki yıllık ‘Odyometri Programı’nı başarıylatamamlayan mezunlar, dikey geçiş sınavı ile ‘Fizik’, ‘Odyoloji’, ‘İşitmeEngelliler Öğretmenliği’ gibi lisans bölümlerine dikey geçiş yapabiliyor.