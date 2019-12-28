istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

'Doktorların kaderini tıpta uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 'Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hastalarla sağlık çalışanları arasındaki mesafenin arttığını...

SAĞLIK 28.12.2019, 09:38
'Doktorların kaderini tıpta uzmanlaşmış hakimler tayin etmeli'
İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 'Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hastalarla sağlık çalışanları arasındaki mesafenin arttığını söyledi. Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise malpraktis davaları açısından özel sağlık mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu belirerek, "Bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli" diye konuştu.
İSTANBUL'DA 2 BİN 400 SAĞLIK YÖNETİCİSİ VAR
Sağlık Çalışanları Kongresi ve İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Tanıtım Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 5- 8 Mart 2020’de Antalya'da düzenlenecek olan kongreye ilişkin bilgiler verilirken, sağlık çalışanlarının sorunları da konuşuldu. Toplantıya İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı Serdal Zelyurt, Sağlık Çalışanları Kongresi Genel Sekreteri Şule Yılmaz, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ile İstanbul'daki birçok hastanenin yöneticileri, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel'in sunum yaptığı toplantıda konuşan Serdal Zelyurt, kongrenin sağlık çalışanlarının bir araya gelerek problemlerini dile getirmesi noktasında önemli olduğuna dikkat çekti. Zelyurt, "İstanbul’da kamuda 980 kişi olmak üzere yaklaşık 2 bin 400 sağlık yöneticisi bulunuyor. Biz bu derneği kurarken, sağlık yöneticilerini bir araya getirecek bir platform oluşturmak için bu derneği kurduk" dedi.
HASTALAR DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA BİZİM
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Hasta ve hasta yakını sağlık çalışanına uzaklaşıyor, sağlık çalışanları da sesini duyuracağı bir ortam olmadığı için kendisini geri çekmeye başlıyor. Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki mesafe açılıyor. Hem hasta, hem sağlık çalışanının memnuniyetsizliği yükseliyor. Hastayla sağlık çalışanının aynı yerde olduğunu bilimsel olarak göstereceğimiz bir alan oluşsun, bir çalışma yapılsın istiyoruz. Ben sadece İl Sağlık Müdürü olarak değil, bir hekim olarak, bir sağlık çalışanı olarak, sağlıkta dönüşümün 17 senedir bu ülkedeki insanlara iyi hizmet vermeye çalışan bir fert olarak elimden geldiğince ister sıfatım olsun, ister olmasın bu kongreye, bu tür çabalara her türlü katkıyı vermeye çalışacağım. Çünkü ben eminim ki; ailesini bırakıp gecenin bir saatinde insanlarımızı kurtarmak için çabalayan birçok sağlık çalışanı, kahramanı var. Bunların sesi çıkmıyor. Hastalar bizim, biz hastaların yanındayız; sağlık çalışanları bizim, biz sağlık çalışanlarının yanındayız” diye konuştu.
SAĞLIĞA ÖZEL MAHKELEMELR KURULMALI
Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de sağlıkla ilgili davaların özel mahkemelerce yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Meslekte 44'üncü yılımdayım, ilk defa sağlık çalışanlarını onore eden bir kamu spotu yayınladığını gördüm. ‘Sen benim kahramanımsın’ diyor. Biz hastalarımızın kahramanıyız, bu imajı hiçbir zaman bozmamaları gerekir. Bugün komplikasyon nedir, malpraktis nedir bilmiyor hukukçularımız, hakimlerimiz. Kanunlar değiştirilmeli. Nasıl ki aile mahkemeleri var, çocuk mahkemeleri var; mutlaka sağlık mahkemeleri de kurulmalı ve bu konularda uzman hakimler doktorların kaderini tayin etmeli” dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEĞERLİ HİSSETMEK İSTİYOR
İstanbul Eski İl Sağlık Müdürü ve İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu da sağlık çalışanlarının değerli hissetmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Hem çalışma şartları ile alakalı, hem de beklentileri ile alakalı, sadece maddi değil, en başta onursal değer verme, değerli hissetme ve yaptığı işten dolayı doğru yerde konumlandırıldığını hissetmeye ihtiyacı var. En önemli eksiklik bu günümüzde” şeklinde konuştu.
OHSAD Başkanı Reşat Bahat ise 850 bin kişilik bir sağlık ordusu olduklarından bahsederek şunları söyledi:
"Nietzsche'nin güzel bir sözü vardır. Güçlüler gücünü teklikten, güçsüzler gücünü birlikten alır. Sağlık çalışanları artık kendilerini daha güçsüz hissediyorlar. Bunun için birlikte olmak zorundalar. Siyaseti eleştirerek bazı şeyleri yapabiliriz, ama siyasete derdimizi anlatarak daha çok şey yaparız."

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:50
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Beşiktaş 17 30
4. Trabzonspor 16 29
5. Fenerbahçe 16 28
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. Wolverhampton 19 30
6. Tottenham 19 29
7. Sheffield United 19 29
8. M. United 19 28
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort