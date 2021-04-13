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Doktor-Savcı kavgası gündem oldu... Bakanlık inceleme başlattı

Osmaniye'de Cumhuriyet Savcısı'nın hastanede sıra beklemeden muayene olma isteğini reddeden Nöbetçi Hekim'e adli inceleme başlatması tepkiye neden oldu. Adalet Bakanı Gül'den Osmaniye'de doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama

SAĞLIK 13.04.2021, 19:23 Murat Aydın
Doktor-Savcı kavgası gündem oldu... Bakanlık inceleme başlattı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Edilen bilgiye göre, Bakan Abdülhamit Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı M.B'nin ortopedik tedavisinin devamı için randevulu olarak hastaneye gittiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

OSMANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan doktor ile cumhuriyet savcısı arasında çıkan tartışma iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

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