Doğum sonrası deformiteye karşı ‘anne estetiği’

İSTANBUL, () - ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Babucçu, doğum sonrası kadın vücudunda kalıcı deformasyonlar oluşabileceğini belirterek, “Hamilelik ve emzirme sayısı arttıkça da bu deformasyonların derecesi artar. Annelik estetiğinde meme ve karın ameliyatları bir arada yapılarak emzirme ve doğum sonrası oluşan deformiteler ortadan kaldırılabilir” dedi.

GEBELİK SAYISI ARTTIKÇA DEFORMASYONLAR KALICI HALE GELİYOR

Memorial Şişli Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Babuçcu, hamilelik ilerledikçe karın duvarının öne doğru genişlediğini belirterek, “Karın kasları hem gevşer, hem de yanlara doğru birbirinden ayrılır. Doğum gerçekleştikten sonra deri ve kaslar eski hallerine dönmek için değişimler geçirir. Hamilelik sayısı arttıkça dokulardaki ve kaslardaki bu değişiklikler kalıcı hale gelir. Sonuç ayrılmış karın kasları ve sarkmış bir karın olur. Doğum sonrası annelik hormonları vasıtasıyla süt bezleri gelişir, memeler büyür. Emzirme süreci bitene kadar da bu şekilde kalır. Emzirme bitince hormonlar da normale döner ve süt bezleri küçülmeye başlar. Sıklıkla meme eski haline dönmez, bazen sarkma bazen de hem sarkma hem de hacim kaybı ortaya çıkar” diye konuştu.

KARIN VE MEME ESTETİĞİNİN AYNI ANDA YAPILMASI ESTETİK ETKİYİ ARTIRIR

Prof. Dr. Babuçcu, annelik estetiğinde meme dikleştirme işleminin sık yapıldığını belirterek “Eğer yeterince meme dokusu varsa proteze gerek kalmadan diri ve estetik memeler elde etmek mümkündür. Yeterli doku yoksa dikleştirme ve protez aynı anda yapılır. Her iki ameliyatta da meme ucunun çevresinde ve aşağıya doğru inen, uçan balona benzeyen bir iz kalır. Ameliyat sonrasında 3 hafta kadar özel bir sutyen korse giyilir. Annelik estetiğinin diğer bir bileşeni elbette karın germe ameliyatıdır. Önde, her iki leğen kemiği çıkıntısı arasında uzanan bir iz ile yapılan bu ameliyatta göbek deliğinin altındaki sarkmış, çatlamış tüm doku çıkarılır. Karın kaslarındaki ayrılma onarılır. Karın dokusu gerilir ve yeniden göbek deliği yapılır. Bu ameliyatta da 3-4 hafta özel bir korse giyilir. Bu iki ameliyatın aynı anda yapılması birbirinin etkisini arttırır” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT İÇİN EMZİRME BİTTİKTEN SONRA EN AZ 6 AY GEÇMELİ

Ameliyata engel bir rahatsızlığı olmamak şartıyla, göğüslerinde ve karnında deformiteler olan tüm kadınlar bu ameliyatı olabilir” diyen Prof. Dr. Babuçcu estetik operasyonlar öncesi sürecinde çok önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Her şeyden öte adayın bundan sonra bir hamilelik istemediğinden emin olması gerekmektedir. Zira yeni bir hamilelik süreci deformasyonları başa alabilir. Bunun yanında emzirmenin sonlandırılmasından sonra ameliyat için en az 6 ayın geçmiş olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle meme ve karındaki deformitenin oturmuş olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Babuçcu, doğumdan sonra bu ameliyatlarla forma girmek isteyenler için önerilerini ise şöyle sıraladı: “Ameliyattan sonraki 10 gün çok önemlidir. Bu süre zarfında ağır kaldırılmamalı ve çok fazla fiziksel aktivitede bulunulmamalıdır. Bu nedenle çocuğun bakımı başta olmak üzere işlere yardımcı olacak birilerinin olması şarttır. Daha sonra hafif yürüyüşlere başlanabilir. Üçüncü haftanın sonunda normal hayata dönülür. Ağır sporlar için beşinci haftanın beklenmesi önerilir.”