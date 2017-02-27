Doçent Gücük: Sigara kullanmak alışkanlık değil hastalık

Mutlu YUCA/ BOLU,() - ABANT İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sebahat Gücük, sigara kullanımının bir hastalık olduğunu söyledi.

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde Sigarayı Bırakma Polikliniği oluşturuldu. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sebahat Gücük tarafından hizmet verilen poliklinikte, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan sigara bağımlılığına son verilmesi hedefleniyor. Haftanın 5 günü hizmet verecek poliklinikte Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı çerçevesinde uygun olan hastalara, sigara bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlar uzman doktorların değerlendirmeleriyle hastalara ücretsiz verilecek.

Yrd. Doç. Dr. Gücük, poliklinikte ölüme yol açabilen sigara bağımlılığına son vermeyi hedeflediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sigarının içinde yaklaşık 4 bin civarında zararlı maddenin olduğu bilinmektedir. Bu maddelerin en zararlılarından karbonmonoksit, amonyak örnek verilebilir ve kimyasal maddeler, sadece tek bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun sonucunda zaman içinde birtakım akciğer ve diğer organlarla ilgili rahatsızlıklar başlar. Sigara içmek bir keyif, bir alışkanlık değildir, aksine nikotin bağımlılığı bir hastalıktır. Başlamamak için irade söz konusudur, ancak bırakmada iradenin etkisi yoktur diyebiliriz. Nikotin bağımlılığı iradeyle ilgili değildir, beyin ve dış sinir sistemindeki kimyasal değişimler ve etkileri ile ilgilidir. Nasıl ki şeker hastalığı ve yüksek kan basıncı da iradeye dayanarak tedavi edilmezse sigara tedavisi de aynı şekildedir."

Sigarayı bırakmak için sağlık çalışanlarının desteğinin gerektiğini vurgulayan Yrd.Doç.Dr.Gücük, "Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır" dedi.



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