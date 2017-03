Doç. Dr. Sezer: 8 kadından biri meme kanseri

TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu ve dünyada her yıl 11 milyon kanser tanısı konulduğunu ifade ederek, “Her 8 kadından biri meme kanseri” dedi.Edirne Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ‘meme kanseri tanı ve tedavisi’ bilgilendirme toplantısı düzenledi. Edirne Barosu konferans salonundaki toplantıya konuşmacı olarak katılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi. Dünyada her yıl 11 milyon kanser tanısı konduğunu anlatan Doç. Dr. Sezer, “Kanserden ölen 5 kadından biri meme kanserine bağlı ölüyor. Dünyada 3 dakikada 1 yeni meme kanseri teşhisi konuyor. 8 kadından biri meme kanseri. Türkiye’de ise her yıl 30 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Bütün kadın kanserlerinin yüzde 25’i meme kanseri. Türkiye’de Avrupa’ya göre daha erken yaşlarda gözüküyor. Bizde maalesef erken meme kanseri gözüküyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski ise artıyor. Meme kanserinin yüzde 5’i ile yüzde 10 ise genetik. Emzirme, meme kanseri için koruyucu faktörlerden bir tanesi” dedi.“ERKEN TEŞHİSTE YÜZDE 95 TEDAVİSİ VAR”Kadınlara meme kanserine yönelik kendi kendilerini muayene etmenin çok önemli olduğunu anlatan Doç. Dr. Sezer, “Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Erken yakalanan meme kanserinde tedavi seçenekleri çok ileri düzeyde olabiliyor ve artabiliyor. Erken yakalanan bir meme kanseri neredeyse yüzde 95’e yakın tedavi şansı olabiliyor. Bugün günümüzde meme cerrahisi ve meme kanser tedavisi ilerlemiş vaziyette, kadınlarda en önemli şey farkında olmaları, kendi memelerinin farkında olan kadın meme kanserine erken yakalama tanısını yakalıyor. Kansere yakalandığında ne olacak, meme kanserin cerrahisinde teknoloji çok ilerledi. Meme kanseri sonrasında artık bir kadının memesiz kalması gibi bir şey yok, bu direkt ilaç tedavisi ve sonrasında veya öncesinde cerrahi de yeni meme yapılmasına kadar giden bir süreç var" diye konuştu.Kadınlardan her ay kendilerini muayene etmelerini isteyen Doç. Dr. Atakan Sezer, bu kontrolün hayati öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI