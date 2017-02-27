Doç. Dr. Dursunoğlu: Elektronik sigara, sigarayı bıraktırmaz

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () - DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Dursunoğlu, elektronik sigaranın sigarayı bıraktırmadığını ve sağlığa zararlı olduğunu belirterek, özellikle gençleri ondan uzak durmaları konusunda uyardı.

Son dönemde sigara bırakma yöntemlerinden biri olarak çok sık gündeme gelen elektronik sigarayla ilgili açıklama yaptı. Elektronik sigaranın sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihaz olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dursunoğlu, "Elektronik sigarada nikotinin yanı sıra propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Ayrıca özellikle gençlerin ilgisini çekecek meyveli, tatlı, alkollü katkı maddeleri yer almaktadır. Farklı markalarda farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır" dedi.

SOLUNUM SİSTEMİNİ BOZABİLİR

Elektronik sigaranın bağışıklık ve solunum sisteminde bozukluklara yol açabileceğini kaydeden Doç. Dr. Dursunoğlu şu bilgileri verdi:

"Elektronik sigara sigarayı bıraktırmaz. Diğer yandan tıpkı sigarada olduğu gibi, elektronik sigaraya bağlı pasif içicilik de söz konusudur. Vücutta nikotinin metabolize olması sonucunda idrarla atılan 'kotinin' isimli metabolik ürünün ise elektronik sigara kullanan bireylerde tıpkı sigara kullanan bireylerle aynı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik sigaranın uzun dönemdeki sağlık riskleri de henüz bilinmemektedir. Özellikle gençlerin elektronik sigaradan uzak durmaları gerekir. Sigarayı bırakmak isteyenler, hastanelerin Sigara Bırakma Polikilinikleri'ne başvurarak sigarayı bilimsel yollarla bırakmayı denemelidir."



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