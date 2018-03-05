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Doç. Dr. Avcı: Ağrı, kanser hastalarının kaderi değil

BURSA'da, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ağrının tedavi edilebilir olduğunu, kanser hastalarının kaderinde ağrı ile birlikte yaşamak olmadığını kaydetti. VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr....

Doç. Dr. Avcı: Ağrı, kanser hastalarının kaderi değil
BURSA'da, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, ağrının tedavi edilebilir olduğunu, kanser hastalarının kaderinde ağrı ile birlikte yaşamak olmadığını kaydetti.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı kanser ağrılarının giderilmesi için uygulanan tedaviler hakkında bilgi verdi. Ağrının, kanser hastalığının neden olduğu doku hasarı veya tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan, hoşa gitmeyen duysal ve duygusal bir deneyim olarak tanımlanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Tüm kanser hastalarında ağrı oluşmaz. Fakat yapılan çalışmalar ile kanser hastalarının yüzde 55'inin ağrıdan muztarip olduğunu söyleyebiliriz. Ağrı, kanserin erken evrelerinden çok, ileri evrelerinde görülür. Tabii ki bütün ağrılar aynı özellikte veya aynı şiddette değildir. Hafif, orta veya şiddetli, yanıcı ve keskin karakterde olabilir" dedi.
'TEDAVİ İÇİN AĞRININ ÖZELLİKLERİNİN BİLİNMESİ GEREKİR'
Doç. Dr. Avcı, ağrının tedavi edilebilmesi için yeri, şiddeti, başlangıç zamanı gibi özelliklerin mutlaka bilinmesi gerektiğini vurguladı. Ağrının tedavi edilebilir olduğunu, kanser hastalarının kaderinde ağrı ile birlikte yaşamak olmadığını kaydeden Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Halk arasında maalesef morfinin bağımlılık yaptığı düşünülür. Bu nedenle kanserli hastanın yakını, hastasının morfin kullanmasına izin vermez. Oysa ki morfin bağımlılık yapmaz. Ancak bu ilaçlar mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Hastanın ağrısı diğer ağrı kesiciler ile kontrol altına alınamayacak kadar şiddetli ise doktor gözetiminde önerilir. Biz medikal onkologlar, morfini düşük dozda başlatırız ve hastanın ağrısının şiddetine göre dereceli olarak dozları arttırırız" diye konuştu.
Ağrıyı tedavi etmenin farklı yöntemleri de olduğunu da belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Hastaların yüzde 10-20'sinde ağrı, ağrı kesiciler ile kontrol edilemeyebilir veya hasta ağrı kesicileri tolere edemeyebilir. Bu durumda, tümörün ağrıya neden olduğu bölgenin uyarılmasını sağlayan sinirin blokajı yapılır. Bu yöntemler her hastaya hemen uygulanmaz. Doktor değerlendirmesine ve hastanın durumuna göre aşamalı olarak önerilir" dedi.

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