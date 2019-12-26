Diyetisyenden yılbaşı uyarısı: Yılbaşı sofrasına aç oturmayın

İSTANBUL, ()-Yılbaşı yemeğine aç oturulmaması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözdenur Çavuş Uka, “Uzun süre aç kaldıktan sonra sofraya oturmak hem psikolojik, hem de biyolojik olarak zor anlar yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yılbaşı yemeğinden en az 2 saat önce meyve veya ceviz, badem, fındık gibi yararlı yağlı tohumlarla ufak bir ara öğün yapılabilir” dedi.

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte yemek planları da yapılmaya başlandı. Kimi yeni yıl yemeği için evde hazırlık yaparken kimi de tercihini dışarıda yemekten yana kullanacak. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, yeni yılın ilk gününde zinde uyanmak için yılbaşı akşamı neler tüketilmesi gerektiğini anlattı. Uka, “Yeni yılın ilk gününe zinde uyanmak için, yılbaşı sofrasının hem leziz hem de sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir. Çok çeşitli yiyeceklerin bulunduğu yılbaşı sofralarında yemeklerin abartılı ve aşırı tüketilmesi; uyku problemlerine, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir” dedi.

“İYİ BİR KAHVALTI AKŞAMI DENGELER”

Dyt. Gözdenur Çavuş Uka önerileriyle ilgili şunları söyledi: “31 Aralık sabahı ‘nasılsa akşam çok yiyeceğim’ diye düşünerek kahvaltı ihmal edilmemeli. Bütün gün aç kalmak kan şekerinde dalgalanmalar yaratabilir. Güne sağlıklı bir kahvaltı öğünüyle başlamak kan şekerini düzenler ve akşam yemeğinde aşırı yeme isteğini önler. Yılbaşı yemeğine aç oturulmamalı. Uzun süre aç kaldıktan sonra sofraya oturmak hem psikolojik, hem de biyolojik olarak zor anlar yaşanmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yılbaşı yemeğinden en az 2 saat önce meyve veya ceviz, badem, fındık gibi yararlı yağlı tohumlarla ufak bir ara öğün yapılabilir. Yılbaşı yemeği için en geç saat 20.00’de sofraya oturulmalı. Geç saatte tüketilen yemeğin vücutta yağ olarak depolanma riski artacaktır. Sağlıklı bir beslenme için yemek yeme hızına da dikkat edilmeli. Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden daha uzun sürebileceği için yemekler yavaş yenmeli.”

"KIZARTMA YERİNE BUĞULAMA YAPIN"

Soğuk yılbaşı akşamında sıcak bir çorbanın sağlıklı bir tercih olacağını söyleyen Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindinin sağlıklı bir akşam yemeği alternatifi olabileceğini kaydetti. Uka, “Hindi zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla tatlandırıp fırında pişirilerek tüketilebilir. Kırmızı et, tavuk ve balık da ana yemek tercihleri arasında olabilir. Et yemeklerini kızartma yerine ızgara, fırın, haşlama veya buğulama şeklinde pişirmekte fayda var. Kış sebzelerinden oluşan mezeler ve yeşillikli salatalar ise yılbaşı sofrasında mutlaka yer almalıdır. Taze sebzelerden oluşan salataları tüketmek yüksek posa içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi verir. Brokoli, semizotu, lahana gibi kış sebzeleri haşlanmış veya fırınlanmış şekilde ana yemeğin yanında garnitür olarak servis edilebilir. Ana yemeğin yanında servis edilen pirinç pilavı, iç pilav, makarna, erişte gibi karbonhidrat içeriğinden yüksek besinlerin tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Kalori içeriği yüksek bu besinleri aşırı tüketmek kilo artışına sebep olabilir. Yılbaşı yemeğinde ekmek tercihi, beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar veya kepekli ekmekten yana olmalıdır. Esmer unlu ekmekler kan şekerini yavaş yükselttiği için tokluk süresi uzayacaktır” diye konuştu.

"KAVRULMUŞ DEĞİL ÇİĞ KURUYEMİŞ TÜKETİN"

Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, yılbaşı gecesinin bir diğer vazgeçilmezinin ise kuruyemişler olduğunu belirtti. E vitamininden zengin kuruyemişlerin sağlıklı beslenme programında bulunması gerektiğini

kaydeden Uka, ancak fazla kalori içermeleri nedeniyle aşırı tüketimlerinin kilo problemine neden olabileceğini söyledi. Çekirdek ve soslu kuruyemişler yerine ceviz, çiğ badem, çiğ fındık, çiğ kaju veya tuzsuz yer fıstığının 1 avucu geçmeyecek şekilde tüketilebileceğini belirtti. Meyve tüketiminde de porsiyon kontrolü yapılması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, “2 porsiyonu geçmeyecek şekilde mandalina, portakal, elma, ananas gibi metabolizmayı hareketlendirecek kış meyveleri tüketilmelidir. Yeni bir yıla formda girmek isteyenler aşırı tatlı tüketiminden kaçınmalı. Aşırı şekerli, şerbetli, hamurlu, çikolatalı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ertesi gün sindirim problemleri yaşamamak ve yeni güne sağlıklı uyanmak adına yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bitirmekte fayda var” dedi.

"DİYETTE OLANLAR İÇİN YENİ YIL TATLISI"

Dyt. Gözdenur Çavuş Uka diyette olanlar için de yeni yıl tatlısı tarifi de verdi: “Malzemeler: 2 Türk kahvesi fincanı kadar yulaf ezmesi, 4 adet hurma, 4-5 adet gün kurusu kayısı, 1/2 Türk kahvesi fincanı süt (yarım yağlı), 1-2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı pekmez. Yulaf ezmesini geniş bir kapta sütle ıslatın ve hafifçe karıştırın. Daha sonra hurmaları ve kuru kayısıları küçük parçalar halinde küp küp doğrayın ve yulafa ekleyin. Ardından 1 yemek kaşığı pekmezi ve kakaoyu ekleyerek karıştırın. Yulaf sütle ve diğer malzemelerle birleşince hafif ıslak hamur kıvamı alacaktır. Tüm malzemeleri yoğurarak (hafifçe elinizde sıkarak), yuvarlanabilecek kıvama geldiğinden emin olun. (Eğer malzemeleriniz birleşmediyse ya da kuruysa biraz daha süt ilave edebilirsiniz.) 2 avucunuzla minik toplar oluşturun. Toplarımızın dışını kakao ve hindistan cevizine ya da dilediğiniz herhangi bir malzemeye batırabilirsiniz. Çay veya kahvenin yanına 2-3 adet tüketilebilirsiniz.”