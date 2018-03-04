Diyetisyen İlküplü: Ekmek kilo vermeye yardımcı olur

ADANA'da özel bir tıp kerkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, toplumda ekmeğe karşı büyük bir ön yargının olduğunu belirterek, "Kilo vermek isteyenler ekmeği tüketmemekte, yemeyi bırakınca zayıflanacağı düşünülmektedir. Ancak ekmek tüketiminin kilo almaya değil, vermeye etkisi vardır" dedi.

Ekmeğin yararlarını anlatan Diyetisyen Aylin İlküplü, ekmek tüketiminde en önemli olanın porsiyon miktarı olduğunu söyledi. Toplumda ekmeğe karşı ön yargıyla yaklaşıldığını söyleyen İlküplü, şöyle devam etti:

"Ekmek kan şekerini dengeler. Yani ekmeği değil, kan şekeri dengesini bozan beyaz ekmek, şeker, çikolata gibi basit karbonhidratları hayatımızdan çıkarmamız esas mantıklı olandır. Beynimizin besin kaynağı glikozdur ve ekmek tüketildiğinde içindeki karbonhidratlar parçalanarak glikozu oluşturur. Ekmek tüketilmesi gereken porsiyondan çıkılmadıkça en sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Kilo vermek isteyenler ekmeği tüketmemekte, yemeyi bırakınca zayıflanacağı düşünülmektedir. Ancak ekmek tüketiminin kilo almaya değil, vermeye etkisi vardır. 4 yemek kaşığı pilav 1 dilim ekmeğe eşdeğer ancak tercih pilav olduğu zaman hem fazladan yağ tüketimi olmakta hem de pilav ekmek kadar tokluk hissi vermediğinden ilave olarak başka yemeklerden de yeme isteği uyandırmaktadır. Ekmek tüketmemek psikolojik olarak daha az yemiş hissi yaratsa da aç kalmanıza sebep olmakta ve başka yemeklerden daha fazla tüketip fazladan yağ almanıza yol açmaktadır."

EKMEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ekmek çeşitlerinin kalori değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu kaydeden İlküplü, şöyle devam etti:

"Beyaz ekmek ile tahıllı, çavdar, yulaf ekmeğinin kalorileri birbirine eşittir ve eşit karbonhidrat içerirler. Ekmeğin rengi ne kadar koyu ise o kadar kepekli o kadar sağlıklı olduğu düşünülüyor. Bundan dolayı içine hamura rengini daha koyu gösterebilmek için çeşitli maddeler eklenerek satışa çıkartılabiliyor. Ekmek seçimi yapılırken rengine bakılmaksızın hareket edilmelidir. Ekmek seçimi yapılırken ekmeğin tam buğday unu, tam çavdar unu gibi işlem görmemiş,en doğal halinde olduğa dikkat etmeliyiz. Ekmek tercihimizi yaparken kalori durumlarına, rengine bakmaktan ziyade içeriğine bakmak doğru olanıdır. En sağlıklı ekmek türü daha fazla tahıl içeren ve tam buğday unundan oluşan bolca lif yani posa içeren ekmektir. Şeker, kolesterol ve tansiyon seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olduğu, doygunluk ve tokluk hissi verdiği, bağırsak hareketini arttırdığı için tam tahıllı ürünler daha iyi seçenektir. Doğru yapılan seçime ek olarak da ekmeğin dilimlenmiş halde alınması porsiyon kontrolünü sağlayacağından dilimlenmiş ekmek alımına dikkat edilmelidir."



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