Diyetisyen Bulut: Şok diyetlere itibar edilmemeli

DİYETİSYEN Dilara Süngü Bulut, hızlı sonuç aldıran ve şok diyetlere itibar edilmemesini isteyerek, "Sağlıksız, şok diyet dediğimiz hızlı sonuç alınan diyet gruplarına itibar edilmemeli" dedi.Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldırım'da hizmet veren Hanımlar Lokali'nde kadınlarla bir araya geldi. Sağlıklı beslenme, şişmanlık, hızlı kilo kaybının vücutta yarattığı olumsuzluklar konularında kadınları bilgilendiren Bulut, hızlı sonuç aldıran ve şok diyetlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.Bulut, “Hepimizde düğüne fit gitmek, tatilde estetik görünmek gibi istekler var. Bunun neticesinde kendimizi internete 'en hızlı zayıflama', '3 günde 5 kilo nasıl verilir" yazarken buluyoruz. Hızlıca sonuç almak için yaptığımız uygulamalar bizi sağlımızdan edebilir. Özellikle zayıflama ilaçlarına dikkat edelim. Her hafta Pazartesi diyete başlayıp 3 gün yapıyorsak ve bunu bozuyorsak, bunu sık sık her pazartesi yapmaya başlamışsak, bu bizim sonraki dönemde zayıflamamızın kötü olacağının göstergesidir. Sağlıksız, şok diyet dediğimiz hızlı sonuç alınan diyet gruplarına itibar edilmemeli. Çünkü 3-5 günde verirsiniz ama halsizlik yaşarsınız, başınız döner, yağınız gitmez, kas ve su kaybı yaşarsınız, hatta kişiler zayıfladığınızı değil hasta olduğunuzu düşünürler. Diyetlerin kişiye özgü olması gerektiği ve mucize besinlerin olmadığı unutulmamalıdır. diye konuştu.3 KİŞİDEN 1 KİŞİ ŞİŞMANKendisine yöneltilen, "neden şişmanlığı bu kadar çok konuşuyoruz?" sorusuna da yanıt veren Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, “Sağlık Bakanlığı Türkiye' de her üç kişiden biri şişman olduğunu açıkladı. Durum böyle olunca şişmanlığı bir salgın hastalık gibi düşünmeli ve mutlaka kalıcı önlemler almalıyız. Şişmanlığı neden bu kadar önemsiyoruz? Çünkü şişmanlık beraberinde pek çok hastalığı getirir. Şişmanlığı bu hastalık hikayesiyle hep buzdağına benzetiyorum. Buzdağının görünen kısmında şişmanlık var, kilo alıyoruz. fakat buzdağının görünmeyen kısmında neler var? Şeker hastalığı, insülin direnci, kalp hastalığı, tiroit hastalığı, uyku apnesi, depresyon gibi hangi hastalıklar var. Bu sebeple şişman bireyler diyetisyene gitmeden önce mutlaka bir dahiliye uzmanı ile görüşmeliler" uyarasında bulundu.Bel çevresinden alınacak ölçülerin, kişinin kilosuyla ilgili en net tanıyı verdiğini belirten Dilara Süngü Bulut, “Çünkü tartıya çıkarız. 1,80 boyundaki birini 80 kilo olmasıyla, 1,55 boyundaki birinin 80 kilo olması aynı şey değil. Sadece kilo ile yola çıkarsak zaten yarı yolda kalıyoruz. Kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğünüzde elde edilen sonuca beden kitle indeksi diyoruz. Sonuç 25'in üzerinde ise hafif kilolu, 30'un üzerinde ise şişman grubunda yer alıyorsunuz demektir. Kilonuzu ve boyunuzu ölçecek ekipmanınız yok ise herkesin evinde mezura var mezura ile belinizi ölçün sonuç kadınlar için 80 cm, erkekler için 94 cm üzerinde ise hafif kilolu, kadınlar için 88 cm, erkekler için 102 cm üzerinde ise şişman grubundasınız demektir." dedi.

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