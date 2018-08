Diyetisten Tatlıoğlu: Kayısı kabızlığa iyi geliyor

BESLENME ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, taze ve kuru kayısı tüketiminin yararları hakkında bilgiler verdi. Tatlıoğlu, "A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, yaz aylarında taze, kışın da kurutulmuş tüketilebilen kayısının yararları hakkında bilgi verdi. Kayısının yüksek besin değerine sahip olduğunu belirten Tatlıoğlu, "A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Antioksidan özelliği ile de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor. İçeriğinde antioksidan etkiye sahip 'karotenoid' bulunmaktadır. Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur. A vitaminin ön maddesidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta, A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranı en fazla olanı beta-karotendir. Yağda çözünebilen A vitamini; görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ile bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir" diye konuştu.

Kayısının tüm vücuda iyi geldiğini de sözlerine ekleyen Nur Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalbi koruyor, cildi güzelleştiriyor. Kayısı, sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besindir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler, tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar. İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir. Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, diş eti sorunlarının oluşmasını engeller ve ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bol miktarda demir içeren kayısı, kansızlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. Hamileler, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için yararlı bir meyve olan kayısının taze olanında C vitamini bulunmaktadır. Antioksidan özellikteki beta-karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır. Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. A vitamininin deride yağ bezlerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt bozuklukları oluşumunu önler."

Tüketim miktarının sınırlandırılması gerektiğini de ifade eden Tatlıoğlu, "Yaz aylarında tazesi tüketilebilen kayısının yıl boyunca kurusu da uygun ortamlarda saklanabilmektedir. Ancak kuru kayısının rengini korumak için kullanılan kükürtdioksit astım hastalarında alerji riskini artırmaktadır. Bu sebeple sülfür içermeyen, doğal yollardan kurutulan, işlem görmemiş, koyu renkli 'gün kurusu' denilen kayısı tüketilmelidir. Kuru kayısının glisemik indeksi yüksektir ve tüketim miktarı sınırlandırılmalıdır" dedi.



FOTOĞRAFLI