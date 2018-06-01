"Diyete başlamadan önce beyin diyeti yapın"

DİYETE yeni bir kapı aralayan beyin diyetinin zayıflamanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Müge Arslan, "Diyette önemli olan uzun dönemde davranış değişikliği yaratabilmektir. Diyete başlamadan önce beyin diyeti yaparak kendinizi sürece hazırlayabilirsiniz” dedi.

Yaz ayları gelmeden başlanılan diyet programları, az kalori uğruna bilinçsiz ve sağlıksız beslenme sorunları da beraberinde getiriyor. Kişinin isteksiz başladığı diyet, verilen kiloların fazlasıyla geri alınmasıyla son bulabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Arslan, diyete başlamadan önce beyni bu sürece hazırlamak gerektiğini ve kalıcı kilo kaybının ancak başarı olarak görülebileceğini söyledi.

"DİYETİ AĞZINIZLA DEĞİL, BEYNİNİZLE YAPIN"

Diyetin sosyal yaşamları kısıtlama olarak algılanmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Müge Arslan, başlanılan diyetin hemen sonlandırılmaması gerektiğini belirtti. Arslan, “Diyete yönelik yanlış bakış açısı var. Bahaneler üretiyoruz. Fakat şunu unutuyoruz. Diyeti ağnızla değil beyninizle yapmalıyız. Diyet kavramının oluşmasındaki en önemli etken; toplumun yanlış, yetersiz ve dengesiz beslenmesi. Bunun da beraberinde getirdiği obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon gibi bir çok sağlık sorunu. Yani temeldeki sorun, yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmedir” diye konuştu.

"KENDİNİZE YAPTIĞINIZ UYARILARA DİKKAT EDİN"

Diyete başlamadan önce kişinin kendisine yaptığı uyarılara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Müge Arslan, şunları söyledi:

"Diyet düşündüğünüz gibi sevdiğiniz yiyeceklerden uzak kalacağınız, sadece meyve ve sebze tüketeceğiniz bir süreç değildir. Diyet, kişilerin yaşam tarzlarına adapte edilmiş listelerle, onların sevdiği yiyeceklere de yer vererek, sosyal yaşantılarını kısıtlamadan, uzun dönemde davranış değişikliği yaratabilmektir. Bu yüzden diyete başlamadan önce beyin diyeti yapmalısınız.”

İŞTE BEYİN DİYETİNİN 5 İLKESİ

Beyin diyetinin 5 ilkesinin yaşam stili haline getirilmesinin ardından diyet sürecinin başlaması gerektiğini belirten Müge Arslan, diyetin 5 ilkesini şöyle sıraladı:

"Beyin diyeti sayesinde diyete bakış açısını öğrenecek ve beraberinde getirdiği başarıya daha kısa sürede sahip olacaksınız. Birinci ilke sevgi, ilk olarak kendinizi sevmekle başlayacaksınız. Kendinizi seveceksiniz ki içinizdeki potansiyelin ve gücün farkına varın. İkinci ilke güven ve inanç, yaşamınızda elde ettiğiniz tüm başarılar ve gerçek diye tabir ettiğimiz her şey güven ve inanç üzerine kurulmuştur. Başarılı olmanız için kendinize güvenmelisiniz. Üçüncü ilke hedefinizi doğru belirleyeceksiniz, hedefiniz geçici başarılar olmamalıdır. Yani asla kısa sürede çok kilo kaybetmeyi hedeflememelisiniz. Uzun dönemde sağlıklı kilo kaybını ve kaybedilen kiloların geri alınmamasını hedeflemelisiniz. Dördüncü ilke emek ve azim, bu sürece emek vermelisiniz. Diyet süresince her zaman aynı hızla ve miktarda kilo kaybetmeyebilirsiniz. Bu yoldan vazgeçmeme ve inancınızı kaybetmemelisiniz. Beşinci ilke ise başarı, sevgi, inanç, doğru belirlenmiş hedef ve emek sonrasında elde edilen başarı yani yeterli ve dengeli beslenerek aç kalmadan, yaşam tarzına adapte edilmiş diyet kalıcı kilo kaybına neden olur."

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