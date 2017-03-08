Diyarbakır'da ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında 80 bin kadına eğitim verildi

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında, kentte Mart 2015 tarihinden bu yana 80 bin kadına, sağlıkla ilgili eğitim verildi. Hülya Aksoy, projenin amacının kadınları kendi sağlıkları konusuda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünce, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde yürütülen, 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Kayapınar ilçesinde yaşayan kadınlara proje hakkında bilgi verildi. Eğitim programına, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun eşi Nermin Ensarioğlu, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Handan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Nevin Öz, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent ile çok sayıda kadın katıldı. Programa katılan kadınlara dünya kadınlar günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak açılış konuşmasını yapan Hülya Aksoy, kadın sağlığı projesine 2015 Mart ayında başladıklarını belirterek, amaçlarının kadınları kendi sağlıkları konusuda bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Proje kapsamında Mart 2015 tarihinden beri yaklaşık 80 bin kadına ulaştıklarını söyleyen Aksoy, "Kadınlarımızı kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilinçlendirmek ve bildikleri bazı şeyleri uygulamaya dökmelerini sağlamak istiyoruz. Projemizin esas amacı kadını ilgilendiren kanser türleri arasında ilk sıra yer alan meme kanseri. Ve meme kanserinin evde kendi kendine elle her ay yapılacak muayene sonucunda daha erken fark edilmesi dolasıyla erken tehşis edilmesi bunun için projemizin içerisinde bunu öğrenmenizi bütün kadınların öğrenmesini ve kendinde uygulamasını istiyoruz. Tabiki biz sadece bu konu değil, sizleri ve kadınları bir araya getirmişken rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menepoz, üreme sağlığı, sigaranın zararları, beslenme, anne sütünün yararları ve kadına şiddet gibi belirli konularda sizleri çok sıkmadan bilgilendireceğiz" dedi.Program Hülya Aksoy'un açılış konuşmasından sonra basına kapalı devam edildi.

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