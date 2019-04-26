'Diyalize girmesin' diye ağabeyine böbreğini bağışladı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), () - TRABZON'un Tonya ilçesinde, böbrek yetmezliği teşhisi ile diyaliz tedavisi gören Ali Osman Bektaş (59), kız kardeşi Nezahat Bektaş'ın (49) verdiği böbrekle hayata tutundu.

Tonya ilçesinde esnaf Ali Osman Bektaş'a, ağrıları olduğu gerekçesiyle muayeneye gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince doktorlar Ali Osman Bektaş'ın, diyaliz makinesine bağlanması ya da böbrek nakli olmasına karar verdi. Bunun üzerine Nezahat Bektaş, diyalize girmesine gönlü razı olmadığı ağabeyi Ali Osman Bektaş'a böbreğini bağışlamak istedi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından böbrek nakli için kriterlerin de uygun çıkması üzerine, Nezahat Bektaş'dan alınan böbrek, Antalya'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ağabeyine nakledildi. Evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Bektaş, kardeşinden nakledilen böbrekle diyalize girmeden yeniden yaşama tutundu.

'ESKİ SAĞLIĞIMDAN İYİYİM'

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığının iyi olduğunu belirten Ali Osman Bektaş, organ nakli konusunda toplumun bilinçlenmesi için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Herkesi organ bağışı yapmaya davet eden Bektaş, "Kentte özel bir hastanede 4 gün yattım, sonra taburcu oldum. İki ay sonra yine rahatsızlandım, tekrar doktoruma gittim. Doktorlar, yapılan tetkikler sonucunda; böbreklerimin yüzde 15'inin çalıştığını söyledi. Böbrek nakli ya da diyalize girmem gerektiği belirtildi. Kardeşlerim bana böbreğini vermek için hastaneye müracaat ettiler. Yapılan tetkiklerin sonucunda kız kardeşimden bana nakil yapılabileceği anlaşıldı. Antalya'da özel bir hastanede başarılı geçen ameliyatla nakil gerçekleşti. Şu an sağlığımda ve yemek yememde herhangi bir sıkıntı yok. Ameliyatımın üzerinden yaklaşık 2 aylık bir süre geçti, eski sağlığımdan daha iyiyim" dedi.

'DİYALİZ DÖNEMİ ZORDUR'

Diyalizin zorlu bir süreç olduğunu ve bu nedenle ağabeyine böbreğini verdiğini anlatan Nezahat Bektaş da, "Ağabeyimin böbrek sorunu ortaya çıktı. Biz de kardeşler aramızda ne yapacağımızı düşündük ve 'böbreğimizi verelim' dedik. Diyaliz dönemi zordur. Ağabeyimin bu sürece katlanamayacağını düşünüp böbreğimi verdim. Başkalarına da öneriyoruz, böbreklerini verebilirler. Böbreğimi verdikten sonra sağlığımda bir sıkıntım yok" diyerek herkesi organ bağışı yapmaya davet etti. Bektaş kardeşler, tedavi ve ameliyat sürecinde görev alan doktorlara da teşekkür etti.



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