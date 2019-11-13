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Diyabet tedavisine, aile desteği

İZMİR, ()- ENDOKRİNOLOG Prof. Dr. Mitat Bahçeci, diyabetin önlenmesinde, diyabetli bireylerin tedavisinde ailelerin etkin rolü olduğunu söyledi. Diyabetli bir aile üyesine sahip olan kişilerde bile ebeveynlerin beşte dördünün diyabetin uyarı...

SAĞLIK 13.11.2019, 09:19
Diyabet tedavisine, aile desteği

İZMİR, ()- ENDOKRİNOLOG Prof. Dr. Mitat Bahçeci, diyabetin önlenmesinde, diyabetli bireylerin tedavisinde ailelerin etkin rolü olduğunu söyledi. Diyabetli bir aile üyesine sahip olan kişilerde bile ebeveynlerin beşte dördünün diyabetin uyarı işaretlerini tanımakta zorlandıklarını belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Günümüzde diyabetli iki kişiden biri hastalığı teşhis edilmeden yaşıyor. 2017'de dört milyon kişinin ölümünden sorumlu diyabetin yönetiminde ailelere çok önemli görevler düşüyor" dedi.
Her yıl 14 Kasım'da kutlanan Dünya Diyabet Günü'nün 2019 temasının 'Aile ve diyabet' olarak belirlendiğini hatırlatan İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, şeker hastalığının tüm insanlığı tehdit ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Bahçeci, Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) başlattığı farkındalık kampanyasının her 14 Kasım'da 160 ülkede bir milyardan fazla insana hitap ettiğini kaydetti. Bahçeci, "IDF, diyabetin aile üzerindeki etkisi ve hastaların destek ağı hakkında farkındalık yaratmakta ve ailenin diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitimindeki rolünü desteklemektedir. Çünkü bilinçli aile bireyleri diyabet tedavisinde en etkin konuma sahiptirler. Özellikle bilinçli kadınların diyabet yönetimindeki etki gücü çok daha belirgindir. Bu nedenle aile bireylerinin diyabetin belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve tip 2 diyabet risklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir" diye konuştu.
AİLELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
IDF tarafından 2018'de yapılan araştırmalarda, ebeveynlerin yaşam boyu süren bu ciddi durumu kendi çocuklarında tespit etmekte zorlandıklarının saptandığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Günümüzde diyabetli iki kişiden biri hastalığı teşhis edilmeden yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğu tip 2 diyabetlidir. Tedavi edilmeyen veya iyi yönetilmeyen diyabet, yaşamı sıkıntıya sokan komplikasyonlara neden olabilir. Bunlara körlük, ayak bacak kesilmesi (ampütasyon), böbrek yetmezliği, kalp krizi ve felç dahildir. Diyabet, 2017'de dört milyon kişinin ölümünden sorumludur. Diyabetli bir aile üyesine sahip olan ailelerde bile yapılan ankette ebeveynlerin beşte dördü diyabetin uyarı işaretlerini tanımakta zorlanmaktadır. Bu işaretler çok yeme, sık idrara çıkma, gece birden fazla idrara çıkma, çocuklarda geceleri idrar kaçırma (noktüri), ani kilo kaybı, geceleri ayak altında yanma, kadınlarda sık vajinal enfeksiyon ve yara iyileşmesinde gecikme olarak sıralanabilir. Eğer aile bireyleri diyabetin bu erken uyarı işaretlerini bilir ve farkına varabilirse hastalara tanı koyulabilir ve hastalık doğru yönetilebilir."

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