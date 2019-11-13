‘Diyabet hastalarının 3’te 1'inde diyabetik ayak yarası var’

HALK arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastasının sayısının yaklaşık olarak 11 milyon olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu hastaların en büyük sorunlarından bir tanesinin ayak yaraları olduğu konusunda uyarıyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ayak bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veren Podoloji (Ayak sağlığı uzmanı) Derneği Başkanı Podolog Derya Çoban, hastaların yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaralarının görüldüğünü ifade etti.

Çoban, ayak bakımı konusunda diyabet hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Diyabet hastalarının ayaklarında diyabetik nöropati’ye (sinirlerde bozulma) bağlı olarak ayak parmak uçlarında karıncalanma ve uyuşma hissedilebilir. Bu süreç ilerledikçe duyusal sinir hasarındaki artış ile diyabet hastasının ayaklarındaki hissiyat kaybı artar ve ayaklara giden damar yapısındaki bozulmalarla birlikte ayakta yaralar oluşabilir. Parmak araları dâhil, günlük ayak kontrolü yapılmalı, çıplak ayakla yürümekten ve çorapsız ayakkabı giymekten kaçınılmalıdır. Nasırlaşmış derileri temizlemek için asla kimyasal madde içeren bantlar kullanılmamalıdır. Kuru cilt için her gün nemlendirici kullanılmalı ancak parmak aralarına uygulanmamalıdır."

'AYAK TIRNAĞI DERİN KESİLMEMELİ'

Ayakların travmadan korunması için estetik kaygılardan uzak ayakkabı seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Çoban, şu tavsiyelerinde bulundu:

"Ayak, sıcakla çok temas ettirilmemeli, tırnaklar derin kesilmemelidir. Ayaklar her ıslandığında, parmak araları dahil iyice kurutulmalıdır. Diyabet hastasının ayağında önemsiz lezyon diye bir şey yoktur. Tırnak mantarı ve nasırlar, çatlamış kuru deri, kalınlaşmış veya batmış tırnaklar, enfeksiyonlar, düztabanlık veya ayak eklem deformiteleri gibi ayak bozuklukları diyabetliler için yakından takip edilmesi gereken önemli hususlardır. Hastalar, ayaklarındaki sorunları kendi başlarına tedavi etmeye çalışmamalı, konunun uzmanlarına danışmalıdır."



