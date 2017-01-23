DİŞLER KENDİ KENDİNİ Mİ ONARACAK?

Londra King’s Koleji’nde yapılan çalışmada, dişteki canlı kök hücreleri harekete geçirerek dişteki çürüklerde kendi kendini tedavi etmesi konusunda yeni bir buluş yapıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dt. Sevda Öztürk, “Çalışma mevcut çözünmüş dentin ve mine dokusunu da onarıyor ise o zaman dolgu ihtiyacı ortadan kalkacak demektir” dedi.



Bilim insanları, dişin kendi kendini tamir etmesini sağlayacak bir yöntem keşfettiğini duyurdu. İngiltere’de Londra King’s Koleji’nde yapılan çalışmada, araştırmacılar dişteki canlı kök hücreleri harekete geçirerek dişteki çürüklerde düzeltme sürecini hızlandırmayı başardı ve dişin kendi kendini tedavi edebilmesini sağladı.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dt. Sevda Öztürk, tüm insanların en önemli sorunlarından biri olan diş çürüklerine yönelik yapılan buluşun çok önemli olduğunu söyledi ve “Çalışma mevcut çözünmüş dentin ve mine dokusunu da onarıyor ise o zaman dolgu ihtiyacı ortadan kalkacak demektir” dedi.



Arş. Gör. Dt. Öztürk, diş ağrılarında çürükten ziyade, pulpaya ulaşmış çürüklerin ağrı yaptığını belirtirken, bunun da kaçınılmaz olarak tedavi gerektirdiğini ifade etti: “Çünkü diş çürüğü esas olarak ağrı yapmaz ve bizi asıl diş doktoruna götüren ve ağrıya sebep olan şey diş çürüğünün pulpaya ulaşmış olmasıdır.



Çürük pulpaya ulaşıp ağrıya sebep olunca başka bir seçenek kalmaz ve kök kanal tedavisi yapılır. Burada bahsedilen çürük pulpaya ulaşmış olsa bile bu süngerlerden dişin içine konulup yeni dentin yapılarak kök kanal tedavisi yapılmaktan kaçınılabileceği olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan oldukça mantıklı bir tedavi olabileceğini düşünüyorum.”



‘BAŞARILI VE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN BİR ÇALIŞMA’



Pulpayı uyararak yeni dentin yapımını sağlamanın oldukça başarılı ve takip edilmesi gereken bir çalışma olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Dt. Öztürk, “Kök kanal tedavisine olan ihtiyacı azaltmak diş doktorlarının istediği ve arzuladığı bir durumdur; ancak hali hazırda çözünmüş dentin ve mine dokusunun onarımı için halen diş doktorlarına olan ihtiyaç ortadan kalkmamış gibi duruyor. Eğer bu çalışma mevcut çözünmüş dentin ve mine dokusunu da onarıyor ise o zaman dolgu ihtiyacı ortadan kalkacak demektir. Umarım bu günler de gelir ve toplumun yüzde 95’inin yaşadığı diş çürüğü hastalıkları ortadan kalkar” dedi.



Bu tür bir araştırmanın her ne kadar umut ışığı yaratmış olsa da bir takım soru işaretlerini de barındırdığı yorumlarında bulunan Arş. Gör. Dt. Öztürk, “Diş çürüğünde dişin mineral içeriği değişir. Bakteriler bu mineral yapıyı çözer, bozar ve durum böyle ilerler. Bu bakterilerin mevcut çözmüş olduğu dişin dentin ve mine dokusunu yeniden nasıl yerine getirebileceği konusu ise tartışmalıdır” şeklinde konuştu.