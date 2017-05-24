Diş hekimi Alpay Hava: İmplantların üzerlerine yerleştirilen özel parçalarla geçici protez mümkün

İSTANBUL, () DİŞ hekimi Alpay Hava, implanta bağlı kayıpların yok denecek kadar az olduğunu, implant ameliyatı sonrası kayıp yaşayan vakaların çoğunun uygulama sırasında prosedürlere uygun hareket edilmediği için kayıp yaşadığını belirtti.

"GEÇİCİ PROTEZ YAPILABİLİR"

Alpay, hastaların ameliyat kelimesi geçtiği için implanttan korktuğunu ancak dental implantlardaki gelişmelerin başarıyı ve implantın ömrünü arttırdığını açıkladı ve şunları söyledi:

"İmplantların yüzey şekillerindeki değişimlerle implantlar kemiğe daha sıkı bağlanabildiğinden, etrafının kemik tarafından sarılması ve haliyle iyileşmesi süreci hızlandırılmıştır. Daha hızlı bir iyileşme sürecinin enfeksiyon ihtimalini ciddi oranda düşürüyor. Ayrıca bekleme süresini kısaltarak implant üzeri dişlerin yapımını hızlandırıyor. Böylece implant tedavilerinin en büyük dezavantajı olan bekleme süresinde de olumlu yönde bir ilerleme sağlandığını vurguladı. Günümüzde implantların üzerlerine yerleştirilen özel ara parçalarla geçici protezler de yapmak mümkün olmaktadır. Hasta isterse ve tabii ki eğer vaka da uygunsa bekleme süresini de dişle geçirmesi, dişsiz kalmaması mümkün olabilmektedir."

"KANAL TEDAVİSİNDEN BİLE DAHA KISA SÜREBİLİYOR"

İmplantlardaki gelişmelerin güzel taraflarından bir tanesinin ameliyat sonrası sürecin eskiye oranla daha konforlu geçmesi olduğunu belirten Hava, sözlerine şöyle devam etti:

"İmplantın çene kemiğiyle uyumunun artmış olması ve iyileşme sürecinin daha hızlı seyretmesi, ameliyat sonrası süreci hasta açısından daha kolay tolere edilebilir bir hale getirmiştir. Sadece implantın yapılacağı bölgede kullanılan bir lokal anestezinin ardından ağrı hissi olmaksızın bilinç açıkken oldukça hızlı denebilecek sürelerde uygulanır. Bazen bir kanal tedavisinden bile çok daha kısa sürede uygulanabilir. Operasyon sonrası diş hekimi tarafından belirtilen tavsiyelere de uymak kaydıyla hasta hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Birkaç gün ağır fiziksel aktivitelerden uzak kalmak ve çok sıcağa maruz kalmamak bu süreçte önemli. Sistemik olarak herhangi bir engeli olmadıkça 18 yaş üstündeki herkese uygulanabilir."

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