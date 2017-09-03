Diş Dolgusu Hangi Durumlarda Yapılır?

Dişler birçok nedenden dolayı çürür ve ciddi ağrıları meydana getirir. Bunun sonucunda da hastalar olumsuz olarak etkilenir.

işlemleri sadece çürüklerde değil, dişin kırılması sonucunda da yapılmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için diş dolgu işlemleri yapılır. Dişlerde meydana gelen çürüklerin ve kırıkların temizlenmesi için yararlı bir madde ile doldurma işlemidir.

yöntemlerinin arasında en kolay ve yararlı işlemlerden bir tanesidir. 3 adet dolgu malzemeleri bulunmaktadır. Alaşım, porselen ve Kompozit gibi dolgu malzemeleri vardır.

Diş Dolgusu - Dolgu İşlemi Nasıl Yapılır?

Dolgu işlemleri ilk olarak çürük olan bölgenin temizlenme ile başlar. O bölge pek çok aletler ile temizlenir. Ardından dolgu yapılacak olan bölgeye dolgunun yapışa bilmesi için kimyasal sürülmektedir. Kimyasal sürüldükten sonra hamur kıvamında olan dolgu malzemesi koyulur. Böylelikle dişe uygun olması sağlanır. En sonda halojen lamba yardımı ile hamur kıvamına benzer dolgu malzemesi sertleştirilir. Bu işlemlerin sonucunda da diş dokusu sertliğine kavuşur.

Dolgu İşlemleri Ne Zaman Yapılmalıdır?

Diş dolgusu hemen hemen her kişide en az 1 kez görülmektedir. Bunun temel nedeni de diş çürükleridir. Diş çürükleri bir süre sonra daha fazla ilerleyerek, dişlere zarar verir ve derin kırıklar açar. Bu problemin sonucunda da diş ağrır ve ağız kokusu gibi sorunları da ortaya çıkartır. Diş dolgusu her yaşa uygun olarak yapılmaktadır. Dişlerde çürükler varsa fazla zaman kaybetmeden diş dolgusu yaptırabilirsiniz.

Diş Dolgu Esnasında Ağrı Olur mu?

Dolgu işlemleri yapılmadan önce dişler uyuşturulur. Anestezi yapılmasından dolayı herhangi bir ağrı meydana gelmez. Ancak dolgu yapılma aşamasındayken diş etleri zarar görürse, birkaç gün ağrı ve şişlik görülebilir. Ayrıca anestezinin vermiş olduğu uyuşturma etkisiyle yanağı veya dili ısırma olasılığı da vardır. Bu nedenle çocuklarda dikkat edilmesi gerekir. Bunun ile birlikte https://www.mynova.org/dis-dolgusu/ işlemleri sonrasında sıcak ve soğuğa karşı dişlerde hassasiyet görülür. Özellikle de dolgu tedavisi işlemleri bittikten sonra birkaç hafta tüketilen yemeklere dikkat edilmesi gerekir.

Dolgu yaptırıldıktan sonra anestezi uygulandıysa yaklaşık 2 saat boyunca bir şey yenmemesi gerekiyor. Çünkü anestezinin vermiş olduğu etkiyle yanak ve dil ısırılabilir. Isırıldığında acı olmayacağından dolayı yararlar meydana gelebilir. Ancak anestezi uygulanmadıysa dolgu işlemi sonrasında yemek yenilebilir. Dolgu yeni yapılmasından dolayı bir süre sert besinlerin çiğnenmemesi daha yararlı olacaktır. Dolgunun tam sertliğini alması yaklaşık 24 saat süreyi kapsamaktadır.