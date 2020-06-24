Devrilen 83 ağacın yerine Çınar ağacı dikildi
Beylikdüzü Belediyesi tüm İstanbul’u etkisi altına alan yağmur ve dolu yağışları sonrası zarar gören alanlarda çalışmalara vakit kaybetmeden başladı. Yoğun yağış ve fırtına sonrası Beylikdüzü genelinde 83 ağaç zarar görürken belediye ekipleri ağaçların bulunduğu alandaki çalışmaları hızlandırdı. Fırtınada zarar gören 71 akasya ağacının yerine dayanıklı çınar ağaçları dikilirken kökünden zarar görerek sökülen ağaçlar ise serada yapılacak bakımlarla, dikime uygun hale getirilecek.
Beylikdüzü Belediyesi tüm İstanbul’u etkisi altına alan yağmur ve dolu yağışları sonrası zarar gören alanlarda çalışmalara vakit kaybetmeden
başladı. Yoğun yağış ve fırtına sonrası Beylikdüzü genelinde 83 ağaç zarar görürken belediye ekipleri ağaçların bulunduğu alandaki çalışmaları hızlandırdı. Fırtınada zarar gören 71 akasya ağacının yerine dayanıklı çınar ağaçları dikilirken kökünden zarar görerek sökülen ağaçlar ise serada yapılacak bakımlarla, dikime uygun hale getirilecek.
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde
zarar gören alanlarda çalışmalara başladı. Yaşanan sağanak yağış ve fırtına ile beraber 83 ağacın zarar
gördüğü tespit edilirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni ağaçların dikimi için çalışmaları
hızlandırdı. Zarar gören ağaçlardan 71 adet yaşlı akasya ağacı sökülerek yerine, sağlıklı ve dayanıklı çınar
ağaçları dikildi. Tüm zarar gören ağaçlar sökülüp budaması yapıldıktan sonra tekrar dikilebilmek adına
serada bakıma alındı.
Zara Gören Ağaçlar Yeniden Toprakla Buluşacak
Yaşanan doğal afet sonrası durum değerlendirmesinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Çağrı Çebi, “İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan ilçemiz de etkilenmiş ve
toplamda 83 ağacımız zarar görmüştür. Bunlardan 71 adeti akasya ağacı olup geri kalanları da söğüt, iğde ve
dış budak ağaçlarıdır. Yerlerine kent ağaçlandırmasına uygun olarak dayanıklı, nitelikli ve güçlü çınar
ağaçlarını dikmiş bulunmaktayız” dedi. Çebi, zarar gören ağaçlar için ise,“Bugün kökünden zarar gören
ağaçları söküp, budamasını yapıp seramızda bakıma aldık. Yerlerine de temiz toprakla beraber daha
dayanıklı olabilmesi ve köklerini daha rahatlıkla salabilmesi için yetişkin ağaç olan çınar ağaçlarını dikimini
gerçekleştirdik. Zarar gören ağaçları seramızda bir sene bakıma alıp adaptasyon sürecinden geçtikten sonra
tekrar bölgede uygun olan yerlere dikimini inşallah seneye gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:25
|Güneş
|05:26
|Öğle
|13:12
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:47
|Yatsı
|22:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|30
|44
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|68
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Levante
|31
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016