Depremde Elif Bebek mucizesi... 65 saat sonra sağ kurtuldu

Ege Denizi'de merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaza dönüşen binalardaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dehremden sonra geçen 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak kurtarıldı...

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Elif Perinçek’in kurtarıldıktan sonra ambulansa taşındığı an İBB İtfaiye Basın’dan Süreyya Mümtaz Kurt’un objektifine böyle yansıdı…

Küçük Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

FOTO: DHA

Ege Denizi’nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı.

Depremde Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek’in ise cansız bedenine ulaşıldı.