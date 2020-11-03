Depremde bir mucize daha... Ayda bebek 91 saat sonra sağ kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.

Ayda'nın enkaz altındaki annesi Fidan Gezgin'den ise acı haber geldi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum'' dedi.

Ayda'nın ekiplere "Babam nerde?" diye sorduğu, ambulansa bindirilirken de 'Anne' diye seslendiği duyuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayda'nın ambulansın içindeki bir görüntüsünü paylaşarak '' Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor'' dedi.

Ayda'nın isteği üzerine hastaneye köfte ve ayran getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Ayda paylaşımı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...'' ifadelerini kullandı.