Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını sona erdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuruiyeti’ndeki dokuzuncu Ebola salgınının sona erdiğini duyurdu.

WHO Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Afrika Bölgesel Direktörü Dr Matshidiso Moeti, Kongo Sağlık Bakanı Dr Oly Ilunga’nın başkent Kinşasa’da konuya ilişkin duyurusuna katıldı. Ghebreyesus konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Salgın yerel ekiplerimizin tükenmeyen çabaları, ortaklarımızın destekleri, bağışçılarımızın cömertliği ve Sağlık Bakanlığı’nın etkili liderliğiyle kontrol altına alındı. Ortaklarla gerçekleştirilen güçlü işbirliğiyle birbirine bağlı olan bu liderlik, birçok hayat kurtardı.”

WHO açıklamasına göre, ülkede daha önce ortaya çıkan Ebola salgınlarının aksine oluşan son salgın, başkente ve komşu ülkelere nehirler aracılığıyla bağlanan uzak kentler ve uzak yağmur ormanları dâhil olmak üzere dört farklı konumda ortaya çıkmış ve söz konusu salgının Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerine ve komşu ülkelere yayılma endişesi oluşmuştu.

Salgının 8 Mayıs’ta ilan edilmesinden saatler sonra WHO, Acil Durumlar Fonu’ndan (Contingency Fund for Emergencies) iki milyon dolar bağışta bulunmuş, bölgedeki kapasitesini arttırmak için bir ekip göndermiş ve acil durumlar yönetim sistemini harekete geçirmişti.

Moeti, konuyla ilgili şunları söyledi:

“WHO oldukça hızlı ve etkili hareket etti. Aynı zamanda biz de Afrika bölgesinin mükemmel verimliliğini ispatladık. Salgın desteği için sevk edilen 360 kişinin neredeyse üçte biri salgın bölgesinden geldi. Gine’den desteğe gelen onlarca uzman, Ebola aşılamaları için burada haftalarını harcadı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde ve dışarısında aynı şekilde eyleme geçebilmesi için uzmanlıklarını artardı.”

Ghebreyesus Demokratik Kongo Cumhuiyeti yönetimi ve uluslararası topluluğu, Ebola salgınını yenmenin ardından oluşan olumlu hareketten yola çıkarak hareket etmeye çağırdı ve ekledi:

“Ebola salgınının önlenmesindeki bu etkili çözüm, yönetim ve ortakları, kolera ve çocuk felci gibi ülkeyi etkileyen diğer salgınların çözümü için umutlandırmalıdır. Birlikte çalışmaya, güçlü hazırlığa yatırım yapmaya ve en çok ihtiyacı olanlara sağlık desteği ulaştırmaya devam etmeliyiz.”