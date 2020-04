Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'ni telekonferansla açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışını videokonferansla yaptı. Koronavirüs tehtidinden dolayı açılışa videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu anda da milletime sesleniyorum. Aziz milletim sevgili İstanbullular… Başakşehir şehir hastanemizin hizmete giren ilk etabının hayırlı olmasını diliyorum.

HASTANEDEKİ YATAK KAPASİTELERİ

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

AKILLI SOLUNUM CİHAZLARI

En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin ilk açılan bölümleri bin 35 yatak kapasitesine sahip. Erken tanı ve tedavi merkezinde kullanılmak üzere kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı solunum cihazları Rönesans tarafından Türkiye'ye getirildi.

TAMAMI 2 BİN 682 YATAK KAPASİTELİ

Tamamı 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip, günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye başlayacak hastanenin diğer bölümlerinde 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs hastaları için hizmete açılan bölümlere, 155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesi yerleştirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNASI

Hastane 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Ayrıca 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip.

10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Türkiye'nin yüz akı hastane 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak.



Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.

Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Aynı başarıya her alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz.



Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız.



Cumhur ittifakı bunun için var. Cumhur ittifakı ile beraber inşallah yeni dönemde yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.



Şimdi de yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık.



Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretmezlerse bilmeleriz gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya örnek olacağız. Şu anda Başakşehir şehir hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslimatı yapıldı. Başakşehir şehir hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok.



Yeşikköy’de ve Sancaktepe’de devreye girecek hastanelerimiz için de böyle bir sıkıntımız yok.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yaşanan bu sıkıntıyı giderdik.

SAĞLIK BAKANI ERDOĞAN'A BİRİFİNG VERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili tele konferansla brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettni Koca şunları söyledi:



Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.



Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.



Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.



Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.



İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı.



Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim iin önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim.



Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir. Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.



Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. Ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda.



Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Şu an 100 adet. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.



BAKAN VARANK: SERİ ÜRETİME GEÇTİK...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifing de şu ifadeleri kullandı.:



Bu başarı hikayesi ile ilgili bir videomuz var. Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız.



Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.



Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak.



Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizi gururlandırıyor.



SELÇUK BAYRAKTAR: MAYIS AYI SONUNA KADAR 5 BİN ÜRETİM YAPACAĞIZ



BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız.” dedi.