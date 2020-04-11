Covid- 19 döneminde tansiyon hastaları nelere dikkat etmeli?

Dünya genelinde salgın haline gelen Covid-19 için en yüksek risk grubunu oluşturanlardan biri de tansiyon hastaları. Öncelikle yapılması gerekenin evde kalmak ve tedbirlere uymak olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükseltebileceğini söylüyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Panik yapmayın: Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir.

İbuprofen içeren ilaçlar tansiyonu yükseltebilir: İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir.

Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin ya da kesmeyin: Doktorunuzla iletişim kanallarını açık tutun. Ona danışmadan kendi kendinize ilacınızı değiştirmeyin da ilaç kullanmayı bırakmayın.

Tuza daha çok dikkat edin: Fazla tuzlu tüketerek kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tuz hem tansiyon yükseltir hem de bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun: Bağışıklığı sisteminin güçlü olması önemli ama sırf güçlendirsin diye bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku hem gerginliğinizi azaltır hem de bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.

Evde de olsanız hareket edin: Evde olsanız bile evin içinde günde 10 bin adım atabilirsiniz. Televizyon seyrederken adım atabilirsiniz. Bir şeyler dinleyerek evin koridorunda yürüyebilirsiniz. Çok güzel, eğlenceli seçenekler var. İnternet sayesinde çoğuna ulaşmak mümkün. Sırt, karın gibi kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Egzersiz yaparken kendinizi zorlamayın, sakatlanırsanız hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirin: Ev işlerini paylaşın. Birlikte yemek yapın, oyun oynayın. Yalnız yaşıyorsanız arkadaşlarınızla telefonla konuşun, telefonla konuşurken evin içinde adım da atabilirsiniz.

Kitap okuyun: Özellikle “İyi ki Tansiyonum Çıktı” ve “İyi ki Yaş Alıyorum” isimli kitaplarımı okuyabilirsiniz.

Stresinizi azaltın: Stresinizi azaltıp kilo verebilirseniz belki tansiyon ilacına bile ihtiyacınız kalmayabilir.