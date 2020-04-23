Coronavirüs'ün ABD’deki son 24 saatin verileri endişe verici

Corona virüsünden en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de son 24 saatte 1710 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 46 bin 785'e yükselmiş oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı bilgilere göre, ABD’de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624’e yükseldi.

Ülkede en çok vaka görülen New York’ta ise 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybı bulunuyor.

ABD'Kİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

Virüs salgınının ilk günlerde ABD Başkanı Trump, 200 binin altında ölümün iyi sayılabileceğini belirtmişti.

Uzmanlar ABD’deki ölümlerin artarak devam etmesinden endişe duyuyor.

ABD’deki birçok otomotiv firması solunum güçlüğü çeken hastalar için solunum cihazı üretimine başlamıştı. Ülkedeki yetersiz kalan yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı kapasitesi nedeniyle ölümlerin arttığı öne sürülüyordu.