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Çölyak hastalarının kaliteli yaşaması mümkün

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA’da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne dikkat çekerek çölyak hastalarının glütenden uzak durarak kaliteli yaşayabileceğini söyledi. '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'...

Çölyak hastalarının kaliteli yaşaması mümkün

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA’da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne dikkat çekerek çölyak hastalarının glütenden uzak durarak kaliteli yaşayabileceğini söyledi.
'9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' nedeniyle açıklama yapan Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, çölyak hastalığının kişinin glüten proteinine karşı alerjik reaksiyon göstermesinden ortaya çıktığını söyledi. Gözüyılmaz, "Bu hastalığa sahip kişilerin ömür boyu kendilerine özel bir diyet uygulaması gerekir. Yani glüten, buğday, arpa ve çavdar içeren besinleri hayatlarından çıkarmalıdırlar. Çölyaklı danışanlarımızın süt, et ve sebze-meyve ürünlerini tüketmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama bazı hassas durumlarda yemek yediği çatal, kaşık ve bıçaklarını dahi ayırmalarını isteriz. Çünkü böylelikle çapraz bulaşmayla vücuda girebilecek glüten proteinin önüne geçilebilir" dedi. Glütenin çölyak hastalarında kas zayıflığı, yorgunluk, ishal ya da şişkinlik gibi problemler yaratabileceğini vurgulayan Gözüyılmaz, çölyakların bu problemleri yaşamamak için glüteni hayatlarından tamamen çıkarmaları gerektiğini söyledi.
GLÜTEN HERKESE ZARAR VERMEZ
Glütenin genel anlamda zararlı bir besin olmadığını ve bu proteine karşı alerjik hassasiyeti olmayan kişilerin gönül rahatlığıyla glüten tüketebileceğini dile getiren Gözüyılmaz, insanlarda oluşan 'glüten tamamen zararlıdır' algısının yanlış olduğunu belirtti. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün önemli bir gün olduğunu kaydeden Gözüyılmaz, şöyle konuştu:
"Bu tarz günler bizim duyarlılığımız arttırır. Eğer herhangi bir kas probleminiz, gaz şikayetiniz ya da kronik yorgunluğunuz varsa lütfen siz de bu durumuna önem vererek bir test yaptırın. Bu hastalık hayat kalitenizi düşürebilir diye korkmayın. Eğer doğru beslenirseniz kaliteli ve konforlu yaşamaya devam edersiniz. Çölyak hastalarına özel birçok besin var ve her yerde ulaşmak artık mümkün."
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