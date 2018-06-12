Çölyak hastaları sokak iftarında buluştu

İSTANBUL, ()–ÇÖLYAK hastaları gluten içermeyen özel yemeklerin yer aldığı iftar programında bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Yağlıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinden çölyak hastalarına gluten içermeyen özel yemekler ikram edildi. Hastalar kendileri için hazırlanan özel yemeklerden oluşan menü ile oruçlarını açtı. Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği iftar programı sayesinde ailecek dışarıda güzel bir iftar yemeği yemenin mutluluğunu yaşayan çölyak hastaları, bu mutluluğu yaşamalarına vesilen olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür etti.

“GIDALARI ARAŞTIRMADAN YİYEBİLMEK BÜYÜK MUTLULUK”

Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nafiz Kenan Gönen organizasyonun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Burada her şey bize özel ve sadece bizim için hazırlanmış ve gıdalarda karışma riski yok. Bu güveni hissetmeniz bambaşka bir şey. Gittiğimiz yerde hiç bakmadan araştırma ihtiyacı duymadan yemek yiyebilmek bizim için büyük mutluluk. Çölyakla Yaşam Derneği olarak gelenekselleşen iftar yemeğini geçen senede yine Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla bu yakadaki Çölyaklı hastalarını burada konuk ettik. Glutensiz beslenen kişiler olarak yine bizler için Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan menülerle çocuklarımızla birlikte iftar yapma imkanı bulduk. Bize desteklerini sunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ve ekibine bu güzel akşam için çok teşekkür ederiz" dedi.

“YEMEKLERİ GIDA MÜHENDİSLERİNİN KONTROL ETMESİ ÇOK GÜZEL”

Çölyak hastası bir gencin annesi olan Ferda Gül ise düzenlenen iftar yemeğiyle ilgili, “Eyüpsultan Belediyesi'ne özellikle teşekkür ederim. Biz Çölyaklı aileler özellikle mutfak kısmında acaba çapraz bulaşma riski olabilir mi korkusu yaşıyoruz. Böyle çekincelerimiz her zaman oluyor. Ama burada bize özel, gıda mühendisi kontrolünde kullanabileceğimiz marka ve ürünlerle bu yemeklerin yapılması gerçekten bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar gluten içerir. Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve villus çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak hastaları, glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalma ve küçülme meydana gelir. Böylece bağırsak yüz ölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.

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