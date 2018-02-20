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Çocuklarda sosyal medya kullanımı siber zorbalığı tetikliyor
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Çocuklarda sosyal medya kullanımı siber zorbalığı tetikliyor

İnternet bağımlılığı ebeveynlerin çocukları ile yaşadığı sorunların başında geliyor. Türkiye’de interneti ilk kullanma yaşının son 5 yılda 2’ye düşmesi ve son birkaç yılda ortaya çıkan siber zorbalık çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çocuklarda sosyal medya kullanımı siber zorbalığı tetikliyor

İnternet bağımlılığı ebeveynlerin çocukları ile yaşadığı sorunların başında geliyor. Türkiye’de interneti ilk kullanma yaşının son 5 yılda 2’ye düşmesi ve son birkaç yılda ortaya çıkan siber zorbalık çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, ebeveynlerin neredeyse dörtte birinin çocuklarının çevrimiçinde nelerle karşılaştığını bilmediklerini ve neredeyse yarısının da siber zorbalıkla karşılaşmasından endişe duyduklarını ortaya koydu.

Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik aletleri kullanmaya başlamaları birçok önemli sorunu beraberinde getiriyor. Özel Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci, internet bağımlılığı ve siber zorbalığın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ile alınabilecek önlemleri anlattı.

12 – 18 yaş döneminde yoğun olarak görülen internet bağımlılığının erkek çocuklarda kızlara oranla 2-3 kat daha fazla riskli bir dönem olarak kabul edildiğini belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci, bu dönemde internetten dolayı çocukların yaşamlarındaki alışkanlıklarından ödün verdiğini söyledi. Şekerci sözlerine şöyle devam etti; “Yemek yememe, uyku düzeninde bozulma, arkadaşlar ve aile ile daha az vakit geçirme, insanlarla yüz yüze değil de internet üzerinden iletişim kurma gibi davranış biçimleri internet bağımlılığının göze çarpan belirtileri arasında yer alıyor. Bu süreçte bir başka çocuk veya ergen tarafından tehdit, aşağılanma ve taciz edilme şeklinde siber zorbalıkla karşılaşan çocuklarımızın oranı yüzde 20.”

Ödev veya araştırma yapmak için geçirilen zamanın dışında 45 dakika yeterli

İnternet kullanımının yaş gruplarına göre belirli süreler aralığında olması gerektiğini vurgulayan Nilgün Şekerci, “ ilköğretim döneminde dersler haricinde oyun ve eğlenceye maksimum 45 dakika ayrılmalı. Lise çağında ise 2 saat yeterli olacaktır. İnterneti bir anda kesmek sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı için ailenizden yardım alarak haftalık program hazırlayabilir ve o doğrultuda kullanımınızı kontrol altında tutabilirsiniz. İnternette saatlerce vakit harcamak yerine arkadaş ortamında sinema, tiyatro ve spor aktiviteleri gibi sosyal etkinliklerde bulunmanız bu tehlikeli bağımlılıktan da kurtulmanızı sağlayacaktır” dedi.

Şiddet içerikli çevrimiçi oyunlardan uzak durun

İnternet bağımlılığı belirtileri ve kontrol altına almakla ilgili öneriler paylaşarak sözlerine başlayan Şekerci, gençlerin ve çocukların son yıllarda sıklıkla karşılaştığı sorunların başında gelen siber zorbalığa da değindi. Şekerci, “Siber zorbalık, yüz yüze etkileşimden daha saldırgan bir tutumun sergilendiği ve anonim isimler kullanıldığı için karşınızdaki kişinin kim olduğunun oldukça zor tespit edilebildiği bir metod. Sosyal medya hesapları bu sorunun en çok karşılaşıldığı ortam. Ayrıca şiddet içerikli görevlerden ve talimatlardan oluşan çevrimiçi oyunlardan uzak durmanız gerekiyor. O platformlarda mesaj şeklinde gerçek kişilerden gelen talimatları gerçekleştirmemeli ve mutlaka ebeveynleriniz ile konuyu paylaşmalısınız.”
 

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Haftalık Plan Ile Interneti Sınırlayın
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