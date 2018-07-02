Çocuklarda anemi hastalığına dikkat

ÇOCUKLARDA en sık görülen kan hastalığının anemi olduğunu belirten Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, "Bunun en önemli sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir" dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, çocuklarda görülen kan hastalıklarını belirtileriyle birlikte anlattı. Prof. Dr. Aziz Polat, "Yeni doğan bebeklerde kan hastalığını düşündüren bulgular; bir aydan uzun süren sarılık, göbek kanaması, göbeğin geç düşmesi, aşı veya enjeksiyon yapılan yerlerde kanama, morluk, sertlik oluşması. Sünnet sonrası durmayan kanama, beyin kanaması veya mide-bağırsak kanaması geçiren bebekler, ağır enfeksiyon geçiren bebekler kontrol altına alınmalıdır" dedi. Süt çocukluğu döneminde (2 ay-2 yaş) kan hastalığı belirtilerine de değinen Prof. Dr. Polat, "Karın şişliği (karaciğer, dalak büyümesi), kilo alamama, büyüyememe, iştahsızlık, solukluk, halsizlik, huzursuzluk, gözlerde sararma, diz, dirsek, ayak bileği eklemlerinde tekrarlayan ağrılı şişlikler, ciltte tekrarlayan morluklar, sünnet sonrası durmayan kanama, boyunda kitle, lenf bezi büyümesi belirtilerinde mutlaka doktora başvurulmalı" diye konuştu.

EN ÇOK ANEMİ GÖRÜLÜYOR

Çocuklarda en sık görülen kan hastalığının anemi olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Polat, "Bunun en önemli sebebi, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir. Kalıtsal anemi sebepleri; talasemi (Akdeniz anemisi), orak hücre anemisi, G6PD enzim eksikliğidir. Çocuklarda sık görülen kanama, pıhtılaşma bozuklukları, hemofili, VonWillebrand hastalığı ve İTP'dir (immun trombositopenik purpura). Çocuklarda görülen kötü seyirli kan hastalıkları lösemi (kan kanseri) velenfomadır (lenf bezi büyümeleri). Ölümcül olabilen ve hızla yayılan bu hastalıklara erken tanı konur, tedavisi hemen başlanırsa kurtulma şansı yüksektir" açıklamasında bulundu.



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