Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Çocuklarda anemi hastalığına dikkat

ÇOCUKLARDA en sık görülen kan hastalığının anemi olduğunu belirten Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, "Bunun en önemli sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir"...

Çocuklarda anemi hastalığına dikkat
ÇOCUKLARDA en sık görülen kan hastalığının anemi olduğunu belirten Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, "Bunun en önemli sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir" dedi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, çocuklarda görülen kan hastalıklarını belirtileriyle birlikte anlattı. Prof. Dr. Aziz Polat, "Yeni doğan bebeklerde kan hastalığını düşündüren bulgular; bir aydan uzun süren sarılık, göbek kanaması, göbeğin geç düşmesi, aşı veya enjeksiyon yapılan yerlerde kanama, morluk, sertlik oluşması. Sünnet sonrası durmayan kanama, beyin kanaması veya mide-bağırsak kanaması geçiren bebekler, ağır enfeksiyon geçiren bebekler kontrol altına alınmalıdır" dedi. Süt çocukluğu döneminde (2 ay-2 yaş) kan hastalığı belirtilerine de değinen Prof. Dr. Polat, "Karın şişliği (karaciğer, dalak büyümesi), kilo alamama, büyüyememe, iştahsızlık, solukluk, halsizlik, huzursuzluk, gözlerde sararma, diz, dirsek, ayak bileği eklemlerinde tekrarlayan ağrılı şişlikler, ciltte tekrarlayan morluklar, sünnet sonrası durmayan kanama, boyunda kitle, lenf bezi büyümesi belirtilerinde mutlaka doktora başvurulmalı" diye konuştu.
EN ÇOK ANEMİ GÖRÜLÜYOR
Çocuklarda en sık görülen kan hastalığının anemi olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Polat,  "Bunun en önemli sebebi, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir. Kalıtsal anemi sebepleri; talasemi (Akdeniz anemisi), orak hücre anemisi, G6PD enzim eksikliğidir. Çocuklarda sık görülen kanama, pıhtılaşma bozuklukları, hemofili, VonWillebrand hastalığı ve İTP'dir (immun trombositopenik purpura). Çocuklarda görülen kötü seyirli kan hastalıkları lösemi (kan kanseri) velenfomadır (lenf bezi büyümeleri). Ölümcül olabilen ve hızla yayılan bu hastalıklara erken tanı konur, tedavisi hemen başlanırsa kurtulma şansı yüksektir" açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325