Çocuklara 'sigarasız yaşam' sözleşmesi imzalatıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme konulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ tiyatro oyunu sonrası, katılımcı çocuklara sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Bir Kereden Çok Şey Olur' adlı oyun sahnelendi. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Tiyatro oyunu öncesi çocuklara sigaranın zararlarını anlatan bir video izletildi.PROJEYLE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDIOyun sonrası etkinlik hakkında bilgi veren proje sorumlusu Fatih Aysel, çocukların ileride başlayabilecekleri kötü alışkanlıklara dur demek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Balıkesir merkezdeki ilkokullarda proje kapsamında, ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ adlı oyunu sahneye koyarak, çocuklara sözleşme imzalattıklarını ifade eden Aysel, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili ciddi bir savaş veriyor. Çocuklar şuan farkında değil bunun ama sigara şuanda en büyük tehdit ve en büyük düşmanımız bizim. Hiçbir şey olmasa da anne ve babada görüyorlar. Kafede oturanda görülüyor, bundan bir şey olmaz diyorlar ama bir kere bile denense çok şey olur. Bu gösteriyi Karesi ve Altıeylül ilçelerimizdeki 60 okulda yaparak 15 bin öğrencimize ulaştık. Türkiye çapında ses getirerek devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.Oyun sonrası öğrencilere protokol üyeleri tarafından gelecekte sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Sözleşme sonrası öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Sözleşmeyi imzalayan çocuklar protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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