Çocuklar Eğlenirken aileler sağlıklı yaşamı konuştu

Koç Üniversitesi Hastanesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Yaşam Festivali’nde sağlıklı yaşamla ilgili merak edilen tüm sorular uzman doktorlar tarafından cevaplandırıldı. Eğlence ve yarışma etkinliklerinin de yer aldığı Kazlıçeşme sahildeki festivalde aileler minder sohbetlerinde sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi.



Hafta sonu Kazlıçeşme sahiline gelen vatandaşlar, sağlıklı beslenme düzeninin ve hastalıklara karşı erken tanının öneminin anlatıldığı Zeytinburnu Sağlıklı Yaşam Festivali’nde buluştu. Minder sohbetleri eşliğinde beslenme-diyet, diş sağlığı, kalp sağlığı, diyabet, çocuk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi, göğüs hastalıkları ve meme sağlığı gibi birçok konunun ele alındığı festivalde, vatandaşlar toplumda giderek yaygınlaşan sağlık sorunları hakkında uzman doktorlardan bilgi aldı.



Çocuk sağlığı, beslenme, diyet, kalp sağlığı, fizik tedavi, ortopedi, göz sağlığı gibi birçok konunun ele alındığı sahildeki festivalde anne ve babalar doktorlarla minder sohbetlerine katılırken çocuklar da kendileri için hazırlanan eğlence parkurları, balon uçurma, dev satranç, dev jenga, palyaço ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenerek vakit geçirdi. Alandaki söyleşilerin ardından birçok kadın ve çocuk, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için balonlarını gökyüzüne bırakıp uçurtmalarını keyifle uçurdu.



BALONLAR SAĞLIK YAŞAM İÇİN UÇTU



Sağlıklı Yaşam Festivali ile toplumda giderek yaygınlaşan hastalıklara dikkat çekmek istediklerini belirten Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eyüp Demir, "Koç Üniversitesi Hastanesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Yaşam Festivali’nde, 12 farklı konu hakkında doktorlarımız vatandaşlarımızla minder sohbetleri gerçekleştirdi. Bu sayede birçok vatandaşımız merak ettikleri konular hakkında doğru ve sağlıklı bilgiyi uzmanlarından öğrenmiş oldular. Ayrıca sahile gelen ailelerimiz doktorlardan bilgi alırken bu sırada çocukları da keyifli vakit geçirebilsin diye onlara özel oyun alanları oluşturduk. Çocuklar bu oyun alanlarında oldukça eğlenceli saatler geçirdi.” dedi.



“PROBLEMLER ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE TEDBİR ALMALIYIZ”



Festivalle vatandaşların hastalıklar hakkında bilinçlendirildiğini ifade eden Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ise, “Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi olarak ortak bir projeye imza attık. Böylesine önemli bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Zeytinburnu Sağlıklı Yaşam Festivali kapsamında halkımızı sağlık konusunda problemler ortaya çıkmadan önce bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşamın ilkeleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık.” diye konuştu.



