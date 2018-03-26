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Çocuğun gözündeki tümörü alıp, oluşan çöküntüyü protezle giderdiler

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nden 5 anabilim dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi el ele vererek, 5 yaşındaki küçük kızın gözündeki tümörü tedavi etmekle kalmadı, göz bölgesinde oluşan çukuru kişiye özel tasarladıkları protez...

Çocuğun gözündeki tümörü alıp, oluşan çöküntüyü protezle giderdiler
EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nden 5 anabilim dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi el ele vererek, 5 yaşındaki küçük kızın gözündeki tümörü tedavi etmekle kalmadı, göz bölgesinde oluşan çukuru kişiye özel tasarladıkları protez ile yeniden estetik görünüme kavuşturarak Türkiye’de bir ilke imza attı.
Sağ gözündeki şişlik nedeniyle EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne küçük kızın sağ gözünde, ender görülen bir çocukluk çağı tümörü saptandı. Tümör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, ekip çalışması ile göz çukurundan başarılı bir cerrahi girişimle çıkarıldı. Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında ise küçük hastanın göz bölgesinde radyoterapiye bağlı oluşabilecek yan etkileri en aza indirmek için ışın tedavisi uygulandı. Tümörün çıkarılmasından sonra çocuğun gözünde oluşan çöküklüğü gidermek için ise Anatomi Anabilim dalındaki Dijital Görüntüleme ve 3D Modelleme Laboratuvarı’nda hastaya özgü kemik model hazırlandı. EÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde kemik dokusuna uyumlu hale getirilen protez, cerrahi girişimle eksik doku yerine başarıyla yerleştirildi. Küçük kızın sağlığına kavuşabilmesi için EÜ Anatomi, Radyoloji, Diş Hekimliği, Pediatrik Onkoloji, Göz Hastalıkları ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından öğretim üyeleri bir araya gelerek Türkiye’de ilk kez uygulanan bu tedaviyi hayata geçirdiler. Pek çok farklı disiplinin güç birliği yaparak mucizeye imza atabileceğini gösteren akademisyenlere, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Bucak da tebrik ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi akademisyenleri başarı hikayelerine bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye’ye örnek olabilecek disiplinler arası bir çalışmaya imza attılar. Bu başarılarından dolayı akademisyenlerimizi kutluyorum. Son dönemde fakültemizin uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik ödülüne layık görülmesi ve akademik performansta Türkiye birincisi olması bizleri gururlandırıyor" dedi.
'GURURLUYUZ'
Protez kişiye özel hazırlandığı için uyum sürecinin de başarılı olduğunu vurgulayan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökmen, anabilim dalı bünyesinde yer alan 3 boyutlu modelleme laboratuvarı sayesinde hastaların eksik dokularını düzenleyerek yaşam kalitesi yüksek şekilde gündelik hayata dönmelerini sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Gökmen, "Küçük kızımızın hastalığında ise hastamızın yüz asimetrisine neden olabilecek ve hayatı boyunca yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek kemik eksikliği kendi anatomik yapısına uygun olarak düzeltildi. Kızımızın tümör yinelemesi ve yan etkisi olmaksızın takibi devam ediyor. Bu tedavi sürecinde görev alan tüm ekip arkadaşlarım ile bir çocuğumuzun hayatına daha dokunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu tür bir tedaviyi ülkemizde uygulayan ilk sağlık kuruluşu olarak üniversitemiz adına da gururluyuz" dedi.
Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Asım Özer de daha önce ölçü alınarak yurt dışından tedarik edilen bu tür protezlerin maliyetleri de yükselttiğine dikkat çekti.

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