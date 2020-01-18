Cinsel fonksiyon bozukluğunda yeni tedavi yöntemi

Cinsel fonksiyon bozukluğu ilerleyen yaşlarda erkeklerde sıkça görülürken, medikal estetik, kireçlenme gibi birçok alanda kullanılmaya başlayan PRP (Platelet rich plasma) yönteminin bu sorun için de çözüm olabiliyor. Üroandroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, kişinin kendi hücreleri kullanılarak yapılan PRP yöntemi ile cinsel performansı arttırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Hattat Klinik’ten Üroandroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, PRP’nin cinsel organı gençleştirdiğini ve fonksiyonları desteklediğini ifade ederken trombosit bakımından zengin plazma tedavisi Platelet Rich Plasma’nın (PRP), yenilikçi bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek, bilgi verdi. Prof. Dr. Hattat, “PRP, kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek vücutta tedavisi planlanan dokulara enjeksiyon şeklinde uygulanan tedavi yöntemidir. PRP denilen trombositten zengin kan sıvısı son dönemde cinsel güç ve performans açısından kullanılan en yenilikçi tedavi yöntemi. Cinsel fonksiyonları destekliyor."

PRP NEDİR?

Trombositlerin vücudumuzda doğal olarak bulunan kan hücreleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Hattat PRP işlemi hakkında şu bilgileri verdi: “Bu hücreler normalde kan pıhtılaşmasında görev alırlar ve tamir işlevine yardımcı olurlar. PRP kanda doğal olarak bulunan bu hücrelerin yoğunlaştırılmış halidir. Kanın santrifüj edilmesiyle elde edilen konsantre sıvı normalde kanda bulunan trombosit miktarının yaklaşık 2-4 katını içerir. Bu yoğun miktardaki trombositler hem tamir özellikleriyle hem de içerdikleri büyüme faktörleriyle dokuda ciddi bir yenilenme sağlar. Hasarlı dokularda yeniden oluşma, hücre büyümesi, damar oluşumu, kollajen üretimi gibi etkiler görülür.”

PRP HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

PRP’nin kullanım alanlarını anlatan Prof. Dr. Hattat, “Normal yaşlanma süreciyle beraber penisi destekleyen ve cinsel fonksiyonlar için gereken damar, sinir ve kas yapısında doğal bir yavaşlama olur. Özellikle damar sertliği ile beraber penisin adale dokusundaki katılaşma peniste hacim kaybına yol açar. PRP büyüme faktörü yardımıyla damar sinir ve adale dokusunu yenileme özelliği sağlayarak bu süreci tersine döndürüyor. Kök hücreleri de uyardığı için penis büyüme özelliği gösteriyor.Sertleşme sorunu, peniste eğrilik yaratan Peyronie hastalığı, pelvik ameliyatlar, kemoterapi veya radyoterapi sonrasında görülen fonksiyon azalmasında PRP uygulanabilir. Özellikle damar sertliği, şeker hastalığı ve sigara kullanan erkeklerde PRP etki gösterir.”

PRP UYGULANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

PRP uygulamada özellikle hijyen koşullarına dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, “Doktorun uzmanlığı ve kullanılan kitlerin kalitesi önemli. İşlemin mutlaka klinik ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirilmesi şart. PRP sıvısının penise doğru uygulanması için bu konuda uzman bir hekim gerekiyor. Ayrıca PRP kitlerinin Sağlık bakanlığı ve Avrupa Birliği kurallarına uygun firmalardan seçildiğinden de emin olun. Sağlıksız ortamlarda, işin uzmanı olmayan kişilerce, taklit kitlerle yapılan işlemlerden uzak durun” dedi.

KİMLER PRP OLAMAZ?

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde PRP uygulanmıyor. Kan değerlerinde kolesterolü, trigliseriti yüksek olanlarda PRP'nin daha dikkatli ve uzun bir hazırlık ile hazırlanması gerekiyor.