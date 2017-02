Cilt, beslenmenin aynası

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Sinem Karaca, beslenme hatalarının deri sağlığını ciddi oranda etkilediğini söyledi. Uzm. Dr. Karaca, "Cilt ruhun aynasıdır derler, aynı zamanda beslenmemizin de aynası. Örneğin yumurta, süt ve süt ürünleri, balık, havuç, brokoli gibi besinleri tüketmiyorsanız A vitamini eksikliğine bağlı deride kuruluk, kırışıklığa yatkınlık gelişmesi sürpriz olmaz" dedi.Dış ortam ile vücut arasındaki en önemli korunma bariyeri olan cilde yalnızca dışarıdan uygulanan ürünler ve işlemlerle bakmanın yetmeyeceğini belirten İzmir Kent Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, 'deri sağlığı ve beslenme' ilişkisine dikkat çekti. Yıllar ilerledikçe hücrelerde oluşan bir takım kimyasal değişikliklerin derinin yıpranmasına ve ölmesine neden olduğunu belirten Karaca, "Bu süreçlerde hücrelerimizi koruyan vitamin, mineral ve çeşitli antioksidanları dışarıdan besinler ile alırız. Özellikle vejetaryen beslenme ve sağlıklı beslenememe nedeniyle oluşan eksiklikler sonucunda, derimizde bazı değişiklikler meydana gelir. Bunlar saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, ciltte kuruluk ve kırışıklıklarda artış olması şeklinde olabilir" diye konuştu.SİVİLCE, DERİ YAŞLANMASI, SAÇ DÖKÜLMESİ, LEKELER VE BESLENMEUzm. Dr. Karaca, cilt sorunları içinde önemli yer tutan sivilcelerin beslenmeyle ilişkisine de değindi. Karaca, şunları söyledi:"Kan şekerinde hızlı yükselmeye neden olan yüksek glisemik indeksli beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates, patlamış mısır, mısır gevreği, meyveli içecekler, kavun ve ananas gibi yiyeceklerin ve yağlı sütün sivilceyi arttırdığı, balığın da içerdiği omega 3 yağ asiti ile sivilceyi azalttığı çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Doğal, vitaminler ve antioksidanlardan zengin, düşük kalorili beslenme, deri yaşlanmasını geciktirir. Antioksidanlar arasında A, D, C ve E vitamini, koenzim Q10 bulunur. C vitamini taze sebze, meyvelerde ve özellikle turunçgillerde bulunur, eksikliğinde kırışıklıklar erken oluşur. C vitamini aynı zamanda E vitamini ile birlikte ultraviyole ışınlarına bağlı leke gelişimini önlemektedir. E vitamini ıspanak, avakado, elma, vişne, mısır, bitkisel yağ, soya ve fındıkta bulunur. Daha az kırışıklıklarımız olsun istiyorsak bu besinlerden zengin beslenip, margarin, yağlı süt, tereyağ, kırmızı et ve şekerden uzak durmalıyız. Bir diğer yaşlanma karşıtı olan polifenol ise yeşil çay, kahve çekirdeği, kırmızı şarap, nar, baharat ve tahıllarda bulunur. Cilt sağlığımızın mideden de geçtiğini unutmadan yediklerimize dikkat edelim."

