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Çikolata kisti, kısırlığa neden oluyor

Selma KUNAR/ANTALYA, () - NEDENİ tam olarak bilinmeyen, kalıtsal yatkınlık ya da çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülen çikolata kisti (endometriozis), kadınların yüzde 10'unu etkiliyor. Ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki, adet...

Çikolata kisti, kısırlığa neden oluyor

Selma KUNAR/ANTALYA, () - NEDENİ tam olarak bilinmeyen, kalıtsal yatkınlık ya da çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülen çikolata kisti (endometriozis), kadınların yüzde 10'unu etkiliyor. Ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki, adet öncesi karın ağrısı, sırt ağrısı belirtileri gösteren hastalık, kısırlığa neden oluyor.
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Yakup Yalçın, adet döneminden menopoza kadar her yaş grubundaki kadında görülebilen ve kalıtsal yatkınlık ya da çevresel faktörlerden kaynaklanan çikolata kistinin ciddi sağlık sorunu olduğunu söyledi. Op. Dr. Yalçın, rahim içindeki 'endometrium' denilen dokunun, karın içinde başka dokulara yerleşmesine neden olan çikolata kistinin, kadınların yüzde 10'unda görüldüğünü kaydetti. Yalçın, hastalıkta rahim içindeki dokunun; karın içinde yumurtalık, rahim kanalı, karın iç zarı, bağırsaklar, idrar kesesi ile birlikte karın dışında vajina ve göbekte yerleşebildiğini söyledi.
Rahim dışında biriken dokuların, şiddetli ağrıya ve özellikle kısırlık (infertilite) gibi bazı problemlere neden olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Yalçın, hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Yalçın, ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki, adet öncesinde karın ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalıkta, yumurtalıklarda endometriozis oluşması durumunda ise çikolata kistlerinin oluştuğunu aktardı. Op. Dr. Yalçın, "Bunlar eğer çok büyürse ciddi problemlere yol açabilir. Çikolata kistleri her zaman olmamakla birlikte ultrasonografi ile görülebilir" dedi.
Çikolata kistlerinin tedavisinde eğer kadın çocuk istiyorsa ameliyatı tercih etmediklerini belirten Op. Dr. Yalçın, "Bu kistler ağrılıysa ona göre ilaç tedavisi yapılır. Çikolata kistlerinde direkt çözüm ameliyat diyemeyiz. Özellikle çocuk sahibi olmayanlarda ameliyat düşünmeyiz; ancak çikolata kistleri ciddiye alınacak bir konudur" diye konuştu.
Ultrasonla belirlenen çikolata kistinin yanında çoğu zaman yüzeysel ya da derin endometriozis hastalığı bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yalçın, "Çikolata kisti bu hastalığın bir parçası olabilir. Bu nedenle iyi araştırılmalı" dedi.
Op. Dr. Yakup Yalçın, kadınların, hiçbir şikayeti olmasa da yıllık muayenelerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

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