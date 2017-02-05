Cihangir, yaşam mücadelesini bırakmıyor

ANTALYA'da kas erimesi nedeniyle 8 kiloya kadar zayıflayan Ahıska Türkü, 11 yaşındaki Cihangir Aslan, tedaviye olumlu cevap verdi. Tedavi sonrası 18 kiloya çıkan Cihangir'in annesi 30 yaşındaki Zülfiye Aslan, "Birçok kişi oğlumun yaşamayacağını söylüyordu. Ama o yaşama sıkı sıkı tutundu. Cihangir, zoru başaracak" dedi.Kırgızistan'da kas erimesi teşhisi konulan Cihangir Aslan'ın ailesi, çocuklarının iyileşmesi için Ankara, Bursa, Isparta ve Antalya'daki hastanelerde çare aradı. 8 kiloya kadar düşen Cihangir Aslan, Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavi ardından 14 kiloya çıktı. Doktorlar, bu hastalığın tedavisinin henüz mümkün olmadığını belirterek Cihangir Aslan'ı taburcu etti. Zülfiye Aslan, oğluyla Kundu'da oturan bir arkadaşlarının evine yerleşti. Küçük çocuğun nefes almakta zorluk çekmesi üzerine soluk borusunda delik açılınca, Zülfiye Aslan, oğlunun nefesini kontrol etmek için 5 dakika bile yanından ayrılamaz oldu.'NIN HABERİNDEN SONRAMaddi zorluk içindeki ailenin yaşam mücadelesinin Doğan Haber Ajansı tarafından haber olarak gündeme getirilmesiyle Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Aslan ailesine yardım elini uzattı. Bir doktor heyetinin evinde ziyaret ettiği Cihangir Aslan'a bazı tetkikler yapılırken, uzman fizyoterapist haftanın üç günü Aslan'ın tedavisi için eve geldi. Fizyoterapist Derya Bilen'in uygulamalarıyla tekrar kilo almaya başlayan Cihangir, tedavinin başladığı geçen aralık ayından bu yana 4 kilo daha alarak 18 kiloya çıktı.TEDAVİ İÇİN OTURUM SÜRESİ UZATILDIKamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Necat Yılmaz da aileyi evde ziyaret etti. Cihangir Aslan'ın sağlığını iyi gördüğünü dile getiren Prof.Dr. Yılmaz, sağlıkta dönüşüm projesinin başarıyla uygulandığını söyledi. Evde fizik tedavi hizmetinin Antalya'da yaygın kullanıldığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, şöyle dedi:"Bu çocuğumuza basın birimimiz sahip çıktı. Sosyal ihtiyaçlarında da yardımcı olunuyor. Hiçbir ayrım yapmadan herkese sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Oturum izni konusunda valiliğimiz bir kolaylık sağladı. Böylece tedavinin devamı sağlandı ve Cihangir tedaviye cevap verdi. Tedavinin yarım kalma riski vardı. Bu riski oturum izninin halledilmesiyle bertaraf ettik."KARDEŞLERİ ONU ÖZLEDİEşiyle birlikte 2 çocuğunun Bursa'da oturduğunu belirten Zülfiye Aslan, diğer iki çocuğunu da çok özlediğini söyledi. Bursa'daki çocuklarının ağabeyleri Cihangir'i çok özlediğini anlatan Aslan, daha önce Cihangir'i istemeyen babanın insafa geldiğini, kendisi ve oğluyla beraber yaşamak için tekrar Bursa'ya çağırdığını söyledi."CİHANGİR ZORU BAŞARACAK"Cihangir'in yüzündeki gülümsemelerin hiç eksik olmadığını kaydeden Aslan, "Birçok kişi oğlumun yaşayamayacağını söylüyordu ama o yaşama sıkı sıkı tutundu. Cihangir zoru başaracak. 8 kiloya kadar düşmüştü ama şimdi 18 kilo oldu. Oğlum tekrar ayağa kalkacak ve kardeşleriyle oynayacak" dedi.Zülfiye Aslan'ın Bursa'daki diğer çocuklarına kavuşmak istediğini belirtmesi üzerine Prof.Dr. Necat Yılmaz, bu konuda da aileye destek olacaklarını söyledi.

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