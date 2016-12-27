'Çifte sağlamalı' beyin ameliyatı

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de, çocukluğunda yakalandığı lenf kanserini yenen, 6 yıl önce konuşma merkezinde çıkan beyin tümöründen uyanık cerrahiyle, konuşarak kurtulan 27 yaşındaki Bekir Burhan, aynı yerde nükseden tümör nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Burhan'a yine uyutulmadan yapılan ameliyatta bu kez navigasyon yöntemi de kullanıldı. Prof. Dr. Sertaç İşlekel, "Uyanık cerrahi ve navigasyon ikisi bir, arada olunca ameliyat çifte sağlama ile gerçekleşti" dedi.

İzmir'de bir markette çalışan, 1 çocuk babası Bekir Burhan, 13 yaşındayken lenf kanserine yakalandı, bu hastalığı 2 yıl süren tedaviyle yendi. Burhan'ın hastalık çilesi, bu kez 2010'da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede 'glioblastoma multiforme' (kötü huylu beyin tümörü) tanısıyla yeniden başladı. Burhan, acil ameliyat öneren doktorların "Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var" demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda uyanık cerrahi yöntemi uygulayan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından ameliyat edildi.

Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gören Bekir Burhan, kötü günlere veda etti. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü, Burhan, kontrole gittiği hastanede tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. Dr. İşlekel'e başvuran Burhan, Ege Bölgesi'nin ilk görüntülü kılavuzlu beyin cerrahisi ameliyathane sistemini kuran İzmir Kent Hastanesi'nde neşter altına yattı. İşlekel, Burhan'ı yine konuşa konuşa, bu kez navigasyon yöntemini de kullanarak ameliyat etti. Ameliyat sırasında doktoruyla sohbet eden, onun komutlarını yerine getiren Burhan, yaşamını tehdit eden tümörden bir kez daha kurtulurken, "Beynimde ilk tümör çıktığında doktorlar 'Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var' dediler. 6 ay doktor doktor dolaşmıştım. Ta ki uyanık ameliyat olana kadar. Tümör nüks edince hiç düşünmeden yine Sertaç hocama başvurdum, ek olarak bir de yeni yöntem uyguladı. Beni felçle, dilsiz bırakmayla tehdit eden tümörden bir kez daha kurtuldum, çok iyiyim. Doktorlarıma sonsuz teşekkürler" dedi.

MANYETİK ALGILAYICI ÖZELLİĞİ İLE DE TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Beyin tümörü ameliyatlarının artık navigasyon yani görüntülü kılavuz eşliğinde gerçekleşmesi beyin cerrahisine çağ atlatırken, İzmir Kent Hastanesi'nde Prof. Dr. Sertaç İşlekel bir adım daha ileri gitti, bu yöntemi uyanık cerrahi ile birlikte uygulamaya başladı. İki yöntemin birlikte uygulandığı hastalardan biri Bekir Burhan olurken, Prof. Dr. İşlekel 'Çift sağlamalı' olarak tanımladığı yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Tıpkı arabalarda kullanılanlar gibi bizim ameliyatlarda kullandığımız navigasyon cihazı da cerrahın üçüncü gözü diyebileceğimiz böyle bir cihaz. Bize yol gösteriyor, ameliyatı kolaylaştırıp riskleri minimuma getiriyor. Inflared ışıklarla çalışan cihazımız manyetik algılayıcı özelliği ile de Türkiye'de ilk ve tek. Bu cihaz bize hastanın ameliyat öncesi çekilen görüntülerini ameliyat esnasında kullanmamızı sağlıyor. Yani ameliyat öncesinde hastanın çektiğimiz MR görüntülerini navigasyon bilgisayarına yüklüyoruz, bize hastaya risk yaratmadan tümörün yerini gösteriyor. Bu şekilde diğer yöntemlere göre çok daha küçük kesiler ile kafa kemiğinden küçük bir kapak kaldırılarak beyine ulaşılıyor. Tümörün sınırlarının net olarak belirlenip tam olarak çıkarılmasını, derin tümörlere beyine zarar vermeden ulaşmayı sağlıyor. Navigasyon eşliğinde hastayı uyutmadan, onunla ameliyat sırasında konuşmamız ise hastanın fizyolojik merkezlerinin olası bir zarar görme noktasında bize geri adım attırmasını sağlıyor. Hastayı uyutmadan navigasyon eşliğinde ameliyat henüz Türkiye'de çok yeni bir uygulama. Bekir Burhan'a da uyanık cerrahi ile navigasyonu kullandık, çok daha radikal tümör çıkarmayı sağlayan bir teknik oldu. Bildiğim kadarıyla başka vaka yok. Ayrıca bu görüntüleme yöntemleri komplikasyon riskini de azaltıyor."

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