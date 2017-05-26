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Çift başlı bebek tedavi altında

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - SURİYELİ Fuat - Rağda Yasiri çiftinin geçtiğimiz günlerde İdlib yakınlarındaki Sahra Hastanesi'nde doğan çift başlı bebeği, Hatay'da tedavi altına alındı. Suriye'nin Deyrez- Zor kentinde yaşayan Fuat - Rağda...

Çift başlı bebek tedavi altında

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - SURİYELİ Fuat - Rağda Yasiri çiftinin geçtiğimiz günlerde İdlib yakınlarındaki Sahra Hastanesi'nde doğan çift başlı bebeği, Hatay'da tedavi altına alındı.
Suriye'nin Deyrez- Zor kentinde yaşayan Fuat - Rağda Yasiri çifti, ikiz bebek bekliyordu. Doğum yaklaşınca Hatay sınırındaki İdlib kentinde bulunan Sahra Hastanesi'ne getirilen Rağda Yasiri, çift başlı bir kız çocuğu doğurdu. Hastanede tedavi altına alınan çift başlı bebek, koşullar yeterli olmadığı için Türkiye'ye gönderildi. İlk olarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradan da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların yaptığı ilk kontrolde bebeğin tek vücutta çift başlı olduğu belirtildi.
MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi'ne yatırılan bebeğin tedavisinin burada süreceği açıklandı.

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