CHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti

ANKARA,() - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti.
ANKARA,() - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye...
05 Mart 2018 Pazartesi 16:04
ANKARA,() - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti.
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